Nelle puntate di Un posto al sole in onda dall'8 al 12 gennaio Filippo avrà alcune difficoltà a gestire il rapporto di Michele e Micaela in radio. Diego, invece, si recherà in Polonia insieme al padre Raffaele dopo aver ricevuto una telefonata da parte di Ida: temerà che la ragazza possa essere in pericolo.

Anticipazioni Un posto al sole: Filippo in difficoltà a gestire il rapporto tra Michele e Micaela

Diego nutrirà delle perplessità quando riceverà la telefonata di Ida. Per questo motivo porrà delle domande scomode a Roberto e Marina di ritorno da Londra, dove si sono recati per festeggiare il Natale.

Diego vorrà vederci vedere chiaro nonostante i Ferri cerchino di depistare i sospetti sul loro piano.

Luca avrà un altro vuoto di memoria in attesa del ritorno di Giulia dalla Sicilia, dove si è recata per trascorrere le feste insieme alla famiglia. Filippo avrà difficoltà a gestire il rapporto professionale sempre più complicato tra Michele e Micaela.

Nunzio, sempre più deciso a dimenticare Rossella, tornerà a flirtare con Diana, che però ha già trovato un altro uomo.

Diego e Raffaele si recano in Polonia alla ricerca di Ida

Roberto scoprirà che Raffaele e Diego gli hanno detto una bugia sulla destinazione del loro viaggio. Così insieme a Marina cercherà di raggiungere il prima possibile la Polonia per evitare che padre e figlio Giordano si cacciano in grossi guai una volta rintracciata la casa di Ida.

Mariella, invece, organizzerà una vendetta contro Micaela, rea di aver rovinato la storia d'amore tra Samuel e Speranza. Alberto non riuscirà ad adattarsi al ruolo di padre, così Giulia proporrà a Clara un'idea per sollevarla almeno un po'.

Micaela pianificherà una vendetta in quanto crederà che Mariella abbia fomentato Silvia contro di lei.

Per questo motivo giocherà un brutto scherzo alla moglie di Guido. Diego, intanto, non vorrà arrendersi a rintracciare Ida grazie all'aiuto del padre. Marina si preoccuperà che la faccenda possa sfuggire di mano, tanto da temere per la vita di padre e figlio Giordano.

Clara sarà indecisa se accettare o meno un posto di lavoro al Centro Ascolto.

Diego e Ida, la nuova coppia della soap

Diego e Ida sono tra le nuove coppie di Upas. La ragazza si è avvicinata al giovane dopo il suo arrivo a palazzo Palladini. Diego ha aiutato Ida a trovarsi un lavoro, una vicinanza che non è piaciuta affatto a Roberto e Marina, i quali hanno fatto di tutto per allontanarli, timorosi che la verità su Tommaso potesse venire a galla. Per fare ciò i coniugi Ferri si sono recati in Polonia per stipulare un accordo con i parenti di Ida. Roberto e Marina hanno offerto a Magda, la zia della ragazza, una cospicua somma di denaro per ottenere l'affidamento di Tommaso e tenere la nipote prigioniera in Polonia.