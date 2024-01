Rossella sarà scossa per la dichiarazione d'amore ricevuta da Nunzio nelle puntate di Un posto al sole dal 5 al 9 febbraio. La ragazza dovrà affrontare anche Riccardo che di ritorno dal convegno le dirà di volersi trasferire in Germania in futuro. Ci saranno grosse novità anche per Clara, sempre più vicina ad Alberto che le proporrà una nuova casa in cui vivere con Federico. Infine, Luca avrà un peggioramento e Giulia sarà invitata a pranzo da Raffaele.

Rossella tra due fuochi

Sarà un periodo piuttosto difficile per Rossella che dovrà fare i conti con la dichiarazione d'amore di Nunzio.

Le parole del suo amico non lasceranno affatto indifferente la figlia di Silvia, mentre Riccardo sarà preso dalla nostalgia dopo aver incontrato Virginia a Milano. Al suo ritorno a Napoli, Crovi parlerà con la sua fidanzata e le confiderà che in futuro vuole trasferirsi in Germania. Rossella sarà sorpresa dal desiderio di Riccardo, ma è anche quello che vuole lei? Certamente la ragazza dovrà riflettere molto su quello che prova, anche alla luce di quello che le ha detto Nunzio. Nel frattempo, Clara sentirà Alberto sempre più vicino e presente in questo momento difficile per lei. L'avvocato Palladini mostrerà con i fatti di voler aiutare la madre di suo figlio, proponendole un nuovo appartamento in cui andare a stare con Federico.

Rosa non si fiderà affatto di Alberto e proporrà a Clara di cercare insieme un altro posto.

Il doppio gioco di Flavio Bianchi

Giulia non potrà fare molto per impedire ai proprietari di vendere le loro case per il progetto di Flavio Bianchi. Quest'ultimo cercherà di portare l'assistente sociale dalla sua parte, illustrandole la sua idea di riqualificare il centro storico della città.

A Giulia piacerà il nuovo progetto, ma si renderà conto che penalizzerà di molto le persone più povere e non si lascerà convincere facilmente dall'imprenditore. La signora Poggi non si sbaglierà, perché presto emergerà un lato torbido nei piani di Bianchi, alleato con la camorra. Giulia dovrà affrontare anche un peggioramento della malattia di Luca e per lei non sarà affatto facile aiutarlo concretamente.

Infine, Luca e la sua compagna saranno invitati da Raffaele per un pranzo tra amici.

Il pranzo a casa Bruni potrebbe riavvicinare Giulia e Ornella

Come si evolveranno le cose per Giulia e Ornella? Le due amiche sono state un po' distanti dopo l'arrivo di Luca al San Filippo e Raffaele ha pensato ad un pranzo per farle riavvicinare. Proprio poco prima di andare a casa di Ornella, Luca si è sottoposto ad una visita molto importante dopo un peggioramento della sua malattia. Ornella potrebbe notare dall'atteggiamento di Luca che qualcosa non va e accorgersi che l'uomo è malato. In questo caso tra lei e Giulia potrebbe esserci un importante avvicinamento che farebbe mettere da parte le incomprensioni del passato.

Luca ha sempre chiesto di mantenere segreta la sua malattia che potrebbe compromettere anche il suo posto di lavoro, ma se Ornella dovesse scoprire tutto potrebbe aiutare Giulia con la sua esperienza.