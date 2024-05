Nihan e Kemal scopriranno che Ozan è innocente grazie a un video ricevuto in modo anonimo nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni spiegano che la donna lascerà subito Emir: "Mio fratello è innocente, questo finto matrimonio è finito". Nel video si vedrà chiaramente Karen aiutare Linda ad indossare una sacca di sangue finto e consegnarle l'arma che ha messo in funzione il trucco cinematografico usato per simulare l'omicidio di cui è stato accusato Ozan.

La chiave della cassetta di sicurezza per arrivare alla verità

Nihan riceverà la chiave di una cassetta di sicurezza e capirà subito che qualcuno vuole aiutarla a scoprire la verità sulla notte dell'omicidio.

La donna contatterà Kemal e con l'aiuto di un fabbro capirà che la cassetta che cerca si trova alla stazione di Sirkeci. Nihan e il suo amato arriveranno così ad una chiavetta usb che contiene un video molto importante. Finalmente Kemal e Nihan potranno vedere cosa è accaduto durante la notte in cui Ozan è stato accusato di omicidio e scopriranno che il ragazzo è innocente. Le immagini mostreranno chiaramente Linda e Karen mettersi d'accordo e prepararsi per la serata. In particolare, Linda indosserà una sacca di sangue sotto i vestiti e prenderà la pistola che metterà in moto il trucco cinematografico per mettere in scena il finto omicidio. Nihan e Kemal saranno senza parole, ma si sentiranno anche finalmente liberi dai ricatti di Emir.

Il video che farà restare senza parole Emir

Nihan farà trovare il video a Emir al suo rientro in casa e l'uomo si sentirà incastrato guardando quelle immagini. "Mio fratello è innocente, ti lascio", dirà decisa Nihan a Emir che però non si arrenderà tanto facilmente. "Questo finto matrimonio è finito", dirà ancora la donna a suo marito che si limiterà a risponderle: "Non puoi farlo".

Nihan aggiungerà che presto Emir pagherà per aver tenuto in pugno le vite di un'intera famiglia sulla base di una menzogna. Kozcuoğlu farà presente a sua moglie che nel video c'è Karen che consegna la pistola alla sua amica aggiungendo che lui non è presente. Emir continuerà a sostenere di aver seppellito il corpo di quella ragazza e che Ozan è un omicida.

Il sogno di Kemal e Nihan sembra sempre più vicino

Nelle puntate precedenti, Kemal e Nihan hanno unito le loro forze per demolire il ricatto con cui Emir tiene la donna legata a sé contro la sua volontà. Soydere è riuscito ad arrivare al luogo in cui era stata seppellita Linda e ha scavato per trovare il cadavere, ma presto si è accorto che la tomba era completamente vuota. Nihan e Kemal si sono aggrappati a questa speranza per poter vivere finalmente la loro storia d'amore. Per spegnere i sospetti di sua moglie, Emir ha dovuto far fuori anche Karen, sua complice nella messinscena del finto omicidio, ma non è bastato. Kozcuoğlu continua a combattere anche contro un ricattatore misterioso che sta facendo di tutto per incastrarlo.