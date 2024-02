Brooke e Katie avranno un chiarimento nelle puntate di Beautiful in onda dal 26 febbraio al 2 marzo e il motivo della discussione sarà Bill. Quest'ultimo, infatti, correrà da Brooke appena saprà della fine del suo matrimonio, ma la donna sarà molto chiara anche con sua sorella: nel suo cuore c'è posto solo per Ridge. Nel frattempo, Hope e Thomas continueranno a lavorare a stretto contatto e Liam sarà sempre più preoccupato per il suo matrimonio. Il piccolo Douglas, invece, deciderà di restare da Eric con suo padre che ricomincerà a dare segnali che la sua ossessione per Hope è ancora presente.

Brooke ancora tra i pensieri di Bill

Sarà una settimana piuttosto difficile per le sorelle Logan, perché Katie verrà a sapere da Brooke dell'ennesimo tentativo di Bill nei suoi confronti. La madre di Hope spiegherà che Spencer è passato da lei per assicurarsi che stava bene e approfittare della sua rottura con Ridge, ma lei lo ha mandato via. Katie sarà ferita dal comportamento di Bill che non ha perso tempo per correre da Brooke anche se sua sorella la rassicurerà. Brooke rivelerà che nel suo cuore non c'è posto né per Deacon, né per Bill e che lei amerà per sempre solo Ridge. Nel frattempo, Liam porterà Douglas a fare una sorpresa a Hope, ma vedrà sua moglie lavorare a stretto contatto con Thomas e sarà infastidito.

Le rassicurazioni di Hope e le fantasie di Thomas

Hope rassicurerà Liam, ma le preoccupazioni dell'uomo non sarà del tutto infondata. Il rapporto tra Thomas e la sua ex, infatti, sarà sempre più stretto ed entrambi fantasticheranno segretamente l'uno sull'altra. Steffy, inoltre, non nasconderà la sua preoccupazione a Finn quando gli dirà che Thomas ha affermato che Hope sarebbe disposta a stravolgere la sua vita per lui.

I segnali di squilibrio del figlio di Ridge si faranno ancora più evidenti quando Hope vedrà per caso nel suo ufficio il vecchio manichino con le sue sembianze. La donna, spaventata, chiederà subito spiegazioni a Thomas, ma lui le risponderà di non sapere come mai si trovi lì. Infine, il piccolo Douglas avrà le idee molto chiare e si rifiuterà di tornare a casa con Liam.

Il bambino esprimerà la sua volontà di tornare a casa di Eric e continuare a vivere con suo padre.

Il manichino con cui Thomas credeva di avere una relazione

In passato, l'ossessione di Thomas per Hope ha raggiunto dei limiti davvero preoccupanti, tanto che lo stilista ha portato a casa il manichino con le sembianze della donna. Se all'inizio poteva sembrare soltanto un capriccio, con il passare del tempo la situazione è diventata sempre più inquietante, perché Thomas era convinto di avere una relazione con il manichino. Lo stilista ha iniziato ad avere delle allucinazioni in cui il fantoccio gli ordinava cosa fare e la situazione è andata a degenerare quando Thomas è svenuto. Il ragazzo è andato in coma e si è scoperto che aveva un'ematoma cerebrale che gli provocava le allucinazioni. I Forrester, quindi, sono stati rassicurati sul fatto che il comportamento di Thomas non era dovuto a un disturbo mentale, ma al problema del suo cervello.