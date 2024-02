Nelle nuove puntate di Terra amara Betul rimarrà senza nulla, cacciata anche da Abdulkadir. Le anticipazioni degli episodi andati in onda in Turchia raccontano che Colak riuscirà a scoprire in tempo il piano folle di Betul, ovvero di sposarlo per poi avvelenarlo la prima notte di nozze. Quando verrò a sapere tutto, architetterà un piano per farle pagare caro questo affronto. Sarà Zuleyha a salvarla, ma non dalla rabbia di Abdulkadir.

Abdulkadir apprenderà che Betül e Sermin vivono nella casa di suo fratello Vahap e non accetterà la cosa. Sarà chiaro con le sue parole, augurando tutto il peggio alla donna che lo ha fatto soffrire e cacciandola di casa insieme a sua madre.

A nulla serviranno le loro suppliche.

La sconfitta di Betul e Sermin

Nei nuovi episodi di Terra amara che andranno in onda prossimamente su Canale 5, e già trasmessi in Turchia, Betul farà partecipe mamma Sermin del suo piano: sposare Colak per mettere le grinfie sulla sua fortuna. Tutto verrà organizzato nei minimi dettagli: l'ignaro marito morirà nella loro prima notte di nozze bevendo il veleno che gli verserà nella limonata.

Nonostante il piano perfetto, le cose andranno diversamente. L'uomo dal quale Betul comprerà il veleno avvertirà in tempo Colak Hasmet che, furioso, penserà a come vendicarsi della sua promessa sposa in nero.

Hasmet metterà in scena un finto matrimonio, senza che Betul lo venga a sapere.

La rinchiuderà poi nella cantina di casa, promettendo di toglierle la vita.

Nonostante Zuleyha riesca a salvare Betul e riceva anche le sue scuse, per lei arriverà il tempo della rovina completa.

Sermin e Betul pagano le loro malefatte

Non passerà molto tempo prima che anche Abdulkadir si vendichi di Betul. Scoperto che lei e la madre si sono trasferite nella villetta di Colak, si precipiterà da loro.

Saranno terribili le sue parole: ''Ti amavo così tanto che ho rischiato di perdere tutto, ti meriti il peggio''. Caccerà poi Betul e la madre, non dando corda alle loro suppliche.

Chi la fa l'aspetti

Betul pagherà un prezzo molto alto per la sua brama di denaro, così come sua madre Sermin. La giovane verrà a sapere solo dopo qualche tempo che in realtà non è mai stata sposata con Colak, reo di aver inscenato le loro nozze.

Non avrà dunque diritto ad alcuna eredità e casa nella quale stare.

Il fatto che Zuleyha la salvi non è piaciuto a parte del pubblico social: ''Questo ti meriti, sei una persona cattiva'' scrive una telespettatrice. Un'altra fan della soap opera Terra amara fa invece notare come, nonostante tutto, Altun si mostri sempre generosa e sappia andare anche contro se stessa per il bene degli altri: ''Sempre brava Zuleyha''.