Il sabato sera del Grande Fratello è stato piuttosto movimentato dato che Beatrice Luzzi è scoppiata in lacrime perché tirata in ballo senza apparente motivo in una conversazione tra Marco Maddaloni e Massimiliano Varrese.

Nel dettaglio, lo sportivo voleva ricreare la scena del celebre schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la notte degli Oscar, ma Beatrice non ha gradito di essere messa in mezzo in una cosa in cui non c'entrava nulla. Secondo Maddaloni, la reazione della coinquilina sarebbe stata dettata solamente da una strategia: il suo, si è giustificato, era un gesto goliardico.

Marco insinua che Luzzi sia alla continua ricerca di visibilità

In settimana, gli autori del GF hanno proposto ai concorrenti una sfida di creatività: Beatrice e Massimiliano - nei panni di registi - hanno dovuto creare un cortometraggio e il più votato sui social avrebbe ricevuto un premio. Durante la serata di sabato 3 febbraio, è stato il momento del verdetto e Marco Maddaloni, in un momento di goliardia assieme a Varrese, ha pensato di ricreare la scena dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Oscar: "Lui ha offeso mia moglie e ora do uno schiaffo alla Luzzi". Ascoltando la frase del coinquilino, Luzzi è scoppiata in lacrime perché stufa di essere continuamente tirata in ballo dai suoi compagni d'avventura: "Perché sto sempre in mezzo e devo uscire male anche in un momento così sereno?".

A quel punto c'è stato un confronto tra Beatrice e Marco con quest'ultimo che ha accusato la prima di essere alla continua ricerca di visibilità: "Se continui così devo pensare che vuoi creare un caso, non lo so". L'affermazione ha mandato ancora di più l'attrice su tutte le furie, tanto che ha deciso di abbandonare la conversazione senza raggiungere un punto d'incontro.

una persona piangendo ti dice che ha capito che era uno scherzo e non ce l’ha con te, che è stato solo il trigger per uno sfogo per altro, e tu le dici che sta facendo tutto per creare la clip per la puntata? la bassezza, lo squallore, la mancanza di empatia#grandefratello pic.twitter.com/l8HCLZn22n — gaia (@lovemehow_) February 4, 2024

Il commento degli altri concorrenti

Vedendo Luzzi in lacrime, Massimiliano ha sparato a zero: "La manipolazione per far passare gli altri ciò che non sono".

Poco dopo l'attore ha rincarato la dose sostenendo come la coinquilina sia sempre alla ricerca di visibilità. Anche Anita Olivieri gli ha fatto eco, evidenziando come la Luzzi, secondo lei, sia una persona frustrata e infelice.

Al contrario Greta Rossetti e Stefano Miele hanno cercato di consolare la compagna d'avventura.

Utenti divisi sulla reazione di Beatrice

Sui social quanto accaduto al reality show nella serata di ieri non è passato inosservato ed è stato oggetto di discussione.

Un utente ha criticato Maddaloni: "Una persona piangendo ti dice che ha capito che era uno scherzo e non ce l’ha con te e tu le dici che sta facendo tutto per creare la clip per la puntata? La bassezza, lo squallore e la mancanza di empatia".

Un altro ha rinnovato le critiche a Marco: "Finto buonista". Infine c'è chi ha criticato Varrese e Olivieri: "Quello che mi ha fatto schifo sono state le parole di Max e Anita, quando Maddaloni si è sfogato".