Rosa rifiuterà di trasferirsi con Clara in un nuovo appartamento trovato da Alberto nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 5 al 9 febbraio. Le anticipazioni raccontano che la madre di Manuel sarà ancora molto diffidente nei confronti di Palladini, mentre Michele scoprirà che dietro il progetto edilizio di Bianchi c'è la camorra. Viola riuscirà a riavvicinarsi ad Antonio, mentre Raffaele inviterà a pranzo Giulia e Luca.

Rassegnarsi è ancora impossibile per Rosa

Rosa e Clara dovranno fare i conti con la realtà e rassegnarsi all'idea di perdere la casa in cui abitano.

Per Clara ci sarà Alberto che, dopo averle offerto il suo aiuto economico, le mostrerà degli appartamenti che ha scelto per lei, ma Rosa non si fiderà affatto di lui. Cercherà di mettere in guardia la sua amica, perché vedrà il riavvicinamento improvviso di Alberto come l'ennesimo tentativo di raggirarla. Clara, tuttavia, non potrà ignorare la gentilezza del suo ex, che in un momento così difficile si darà da fare per cercare una soluzione. La donna accetterà di trasferirsi in uno degli appartamenti suggeriti da Palladini, ma non avrà nessuna intenzione di lasciare la sua amica in difficoltà. Clara chiederà a Rosa di seguirla e continuare a vivere con lei altrove, ma lei non vorrà saperne. Non si rassegnerà all'idea di dover lasciare la casa in cui ha vissuto tanto tempo e soprattutto non se la sentirà di accettare l'aiuto di Alberto.

Giulia si lascia convincere da Flavio Bianchi

Sarà una settimana impegnativa anche per Giulia, che nonostante gli sforzi non riuscirà ad aiutare Rosa e Clara come vorrebbe. La donna, parlando con Flavio Bianchi, si lascerà convincere che il nuovo progetto edilizio potrebbe portare una nuova linfa al centro storico. Malgrado i suoi modi gentili, l'imprenditore non farà una buona impressione a Michele che indagherà più a fondo.

Saviani scoprirà che i suoi timori erano fondati e che l'impresa di Flavio Bianchi è collusa con la camorra.

Viola riuscirà a trovare un modo per riavvicinarsi ad Antonio e a instaurare un dialogo con lui. Infine Raffaele inviterà Giulia e Luca a pranzo con lo scopo di far riavvicinare Ornella alla sua migliore amica. Il portiere di Palazzo Palladini, tuttavia, continuerà a ignorare i problemi di salute di De Santis che peggioreranno improvvisamente.

La scoperta di Michele porterebbe a un cambiamento importante

Cosa farà Michele dopo aver scoperto il torbido segreto di Flavio Bianchi? Probabilmente l'integrità morale del giornalista non deluderà le aspettative e Michele andrà a fondo in questa faccenda. Non si esclude che durante, la sua intervista in radio, Saviani metta in difficoltà l'imprenditore o si rivolga alle autorità per fare giustizia. In questo caso Rosa e Clara non perderebbero più l'appartamento in cui sono in affitto.