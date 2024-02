È tempo di pagelle per i concorrenti del Grande Fratello dopo la messa in onda della puntata del 21 febbraio. Tra le insufficienze della serata da segnalare quella di Marco Maddaloni che ha perso l'occasione per scusarsi con Beatrice per l'orrenda scena del ristorante. Chapeau invece per l'eleganza e il tatto di Stefano Miele anche nel momento della sua eliminazione. Ottimo per Giampiero Mughini che, dallo studio, in modo schietto e diretto, ha stroncato Maddaloni.

Maddaloni non si scusa con Beatrice: voto 3

In puntata Marco Maddaloni ha avuto l'opportunità di scusarsi con Beatrice Luzzi per quanto accaduto al ristorante durante la gita fuori porta.

I toni usati e l'aggressività di Marco nei confronti dell'attrice ha lasciato basiti i telespettatori e in puntata lui poteva rimediare ma non ha colto l'occasione, anzi. Ha rincarato la dose, convinto di essere dalla parte della ragione. Questo anche perché gli altri inquilini come sempre l'hanno supportato. Nonostante Signorini gli abbia fatto notare quanto il suo atteggiamento fosse stato sbagliato, Maddaloni ha fatto orecchie da mercante. Chiedere scusa non è un segno di debolezza, ma al contrario è un gesto meraviglioso. Maddaloni non ha capito o non ha voluto capire. Voto in pagella 3.

Voto 8 per Stefano Miele: peccato per la sua eliminazione

Stefano Miele è stato eliminato dal Grande Fratello.

È lui ad aver perso al televoto e questo è stato un brutto colpo soprattutto per la sua amica Beatrice Luzzi che ora si ritrova in casa senza uno dei suoi pilastri. L'attrice non è riuscita a trattenere le lacrime ma anche in questo frangente lui ha dimostrato di essere una persona con una grande sensibilità. L'ha rassicurata dicendole che di certo la loro amicizia non finirà con la sua uscita dal reality Show: "Ti prego, devi essere forte.

Ti voglio veramente bene, ti verrò a trovare e ti stringerò. Siamo connessi". Momento commovente quando in puntata è arrivata una lettera del fidanzato di Stefano. Voto 8 in pagella.

Mughini risponde a Maddaloni: voto 9 in pagella

Voto 9 per Giampiero Mughini. Con la sua dialettica sa sempre come lanciare stilettate ai suoi ex compagni di avventura.

Questa volta a finire nel suo mirino è stato Marco Maddaloni. Non tanto per la vicenda di Beatrice ma per il fatto di aver pubblicamente detto di voler dare in beneficenza il montepremi in caso di vincita. Una dichiarazione che, se fatta prima della finale e a televoto aperto, può influenzare i telespettatori. Le tempistiche del judoka sono sbagliate e Mughini lo ha fatto presente: "Un gentiluomo non parla mai di soldi". Chapeau per Giampiero. Il pubblico vorrebbe lui come opinionista.