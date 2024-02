Passano i giorni dentro la casa del Grande Fratello e Beatrice sembra ormai essere diventata la vittima preferita di tutti gli altri concorrenti. L’attrice però, nonostante il mancato apprezzamento nella casa, risulta essere molto amata all’esterno. Ad esempio, a dimostrarlo, sono gli ultimi commenti di Rita Dalla Chiesa sui propri social, dove si è schierata proprio a favore di Beatrice Luzzi.

GF, Dalla Chiesa difende Beatrice dagli attacchi degli altri concorrenti

Mentre andava in onda la puntata del Grande Fratello di lunedì 12 febbraio 2024, Rita Dalla Chiesa su Twitter ha difeso Beatrice dagli attacchi degli altri gieffini, complimentandosi anche con Simona Tagli per aver difeso l’attrice.

A tal proposito Dalla Chiesa ha scritto: "Simona è voce del popolo, perchè è entrata nella casa da poco e da fuori ha visto l’aggressività dei vecchi concorrenti nei confronti di Beatrice e pertanto la difende. Brava". Sempre nel pomeriggio di lunedì 12 febbraio, è transitato sopra la casa più spiata d’Italia un aereo mandato da supporters napoletani in favore di Beatrice. Alcuni inquilini, al passaggio dell’aereo con relativo striscione, si sono messi a ridere, insinuando che in realtà il messaggio non sia stato scritto davvero da napoletani e sarebbe stato artefatto per far credere che Napoli ama Beatrice. Anche in merito a questo episodio è intervenuta Rita Dalla Chiesa, dicendo: “Che brutta cosa appartenere ad un branco, soprattutto quando ci sono giovani che dovrebbero godersi il gioco in allegria.

Avere sempre il coltello fra i denti è un pessimo esempio per il loro futuro”.

Riassunto Grande Fratello puntata 12 febbraio

La puntata del Grande Fratello di lunedì 12 febbraio 2024 si è aperta con il confronto tra Greta Rossetti, divisa tra Vittorio Menozzi e Sergio D’Ottavi. La ragazza, indecisatra i due uomini della casa, ha cercato di chiarire il suo punto di vista, arrivando alla conclusione di voler bene ad entrambi e di non voler rinunciare al bene di nessuno dei due.

In casa c’è stato poi un grande rientro, quello di Fiordaliso. La cantante è tornata nella casa del Grande Fratello salutando per prima Beatrice Luzzi, lasciandosiandare ad un tenero abbraccio, per poi salutare gli altri concorrenti, scusandosi con loro per essere andata via senza avvisare. Spazio poi a Perla e Mirko e alle nuove dichiarazioni della prima, la quale ha ammesso di sentire tanto la mancanza del suo ex Mirko e che si augura di rivederlo presto.

Per Perla è stata una serata emozionante, in quanto è anche arrivata sua sorella Loana per fare una dolce sorpresa alla gieffina. Infine, ad essere eliminato dal televoto è stato Vittorio Menozzi, mentre i nuovi nominati sono: Beatrice, Marco e Stefano. La prossima puntata del Grande Fratello andrà in onda mercoledì 14 febbraio.