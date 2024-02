Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio rivelano che Rosa si ritroverà a dover affrontare una situazione spigolosa dovuta all'arrivo in città della sua mamma. La ragazza non le ha ancora confessato di essere stata assunta come venere del grande magazzino milanese e quindi di non lavorare più come maestra. Per tale motivo, quindi, teme che la reazione della donna possa essere negativa e quindi deciderà di mentirle per evitare incomprensioni.

Intanto Elvira si ritroverà ai ferri corti con il suo fidanzato Tullio dopo avergli confessato di aver perso la spilla della sua mamma.

Rosa mente a sua mamma: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 23 febbraio

Rosa dopo aver lasciato il suo impiego da insegnante ha accettato con grande gioia la proposta di Vittorio di entrare a far parte del team del grande magazzino milanese, diventando così una venere. La ragazza, però, apprenderà con angoscia che sua mamma sta per arrivare a Milano e si mostrerà fortemente preoccupata perché teme che possa non accettare la sua nuova svolta professionale.

Marcello correrà così in suo soccorso e le farà presente che potrebbe mettere in piedi un "teatrino", dicendo alla donna di essere stata assunta al Paradiso Market e quindi di lavorare come giornalista.

Rosa accetterà così di dire una bugia alla sua mamma, anche se ben presto si renderà conto di essere sopraffatta dai sensi di colpa.

Elvira ai ferri corti con Tullio, Salvatore interviene

Le anticipazioni delle prossime puntate inoltre rivelano che Roberto vorrebbe festeggiare il giorno del suo compleanno con Mario, ma quest'ultimo si mostrerà particolarmente restio.

Intanto Elvira finirà per perdere la spilla che le ha regalato la madre di Tullio. ovviamente appena lo saprà il fidanzato non la prenderà affatto bene e tra i due ci sarà un nuovo momento di tensione.

Alla fine sarà Salvatore a fare in modo che tra i due possa tornare di nuovo il sereno, dato che riuscirà a ritrovare la spilla.

Il punto sul forte interesse di Salvatore Amato per la venere Elvira

Nelle puntate precedenti della soap, Salvatore Amato non aveva nascosto il proprio forte interesse per la venere Elvira che aveva fatto breccia nel suo cuore.

Un sentimento che, tuttavia, non è stato ricambiato dalla venere dato che alla fine ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con Tullio e insieme stanno progettando la loro vita assieme.

Salvo ha scelto così di farsi da parte, seppur consapevole del forte interesse che continua a provare nei confronti di Elvira.