Nelle anticipazioni delle prossime puntate della stagione 8 de Il Paradiso delle Signore Alfredo prende una decisione su Irene, dopo aver scoperto dell'incontro tra lei e Leonardo Crespi. Ma non solo: la sua fidanzata non l'ha messo al corrente del progetto lavorativo che Leonardo le ha proposto. Nel finale di stagione è probabile che la bella capo commessa scelga Crespi e che non prosegua la sua storia d'amore con Perico, della quale non era convinta del tutto sin dall'inizio, essendo molto diverso dal suo ideale di uomo.

Maria e Vito non sono più una coppia e il matrimonio è saltato.

Tra i due non ci sarà una riconciliazione, come confermano le trame degli episodi all'8 marzo. La notizia della loro separazione è ormai pubblica. Ciro non regge al dolore quando scopre cosa è successo e ha un malore. Quando viene dimesso dall'ospedale sembra meno turbato, ma sappiamo quanto Maria sia legata alla famiglia. Per il bene di papà e della sua salute, non si esclude che si sacrifichi tornando a casa con loro in Sicilia.

Irene tra ragione e sentimento

Da quando Leonardo è arrivato al Paradiso delle signore, non è di certo stato indifferente a Irene. Alfredo lo ha capito sin sa subito, non nascondendo la sua gelosia. Armando, in una delle puntate precedenti, ha invitato Perico a cena, intuendo il suo stato d'animo.

Ferraris lo ha rassicurato: non ha senso la sua gelosia perché Irene ha occhi solo per lui. Tuttavia, la bella Cipriani non ha mai nascosto di desiderare una vita agiata e un marito con un'ottima posizione sociale. Lo ha detto spesso a Maria, che ha tentato poi di riportarla con i piedi per terra. Sappiamo che nella puntata del 28 febbraio l'atmosfera tra Irene e Leonardo si scalda e che tra i due succede qualcosa, Ed è proprio a causa di ciò che Alfredo sarà costretto a prendere una decisione.

Negli episodi della settimana successiva tra Perico e Cipriani ci sarà un chiarimento ma la pace potrebbe essere temporanea. Il finale di stagione riserverà sorprese e tra queste il possibile dietrofront di Irene nei confronti di Alfredo e la scelta di intraprendere una relazione con Leonardo, che rispecchia perfettamente i suoi standard di uomo.

Lo spirito di sacrificio di Maria

Questa settimana Ciro scopre che Maria non si sposa più e l'atmosfera sarà tesa a casa Puglisi. Cirio addirittura avrà un malore e sarà costretto a ricoverarsi in ospedale. Niente di grave per fortuna, ma l'evento turberà non poco Maria. Il fatto che lei scelga Matteo ci sembra troppo scontato. Non sempre le cose vanno come speriamo. La giovane Puglisi potrebbe invece mollare tutto e tornare in Sicilia con la sua famiglia, cercando così di mettere una pezza al dolore che ha provato suo padre, ma andando contro se stessa e tutto ciò che ha costruito.