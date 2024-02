Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per ciò che concerne l'episodio che andrà in onda martedì 27 febbraio evidenziano che Ciro Puglisi (Massimo Cagnina) avrà un diverbio acceso sia con la coniuge Concetta (Gioia Spaziani) che con la figlia Maria (Chiara Russo) per le nozze saltate tra quest'ultima e Vito Lamantia (Elia Tedesco). Marcello Barbieri (Pietro Masotti) opererà una scelta definitiva in merito alla richiesta avanzatale da Alfredo Perico (Gabriele Anagni) di aiutarlo col suo sogno imprenditoriale. Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) comprenderà cosa prova realmente per Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), mentre Irene non riesce a essere sincera con Alfredo in merito alla richiesta di collaborazione da parte di Leonardo: vorrebbe dirglielo, ma non ci riuscirà.

Ciro ha un acceso diverbio con Maria e Concetta

Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) proporrà a Vittorio un modo per fornire un aiuto a Marta con la realizzazione del suo progetto.

Le nozze saltate tra Vito e Maria saranno motivo di diatribe in casa Puglisi, col capofamiglia Ciro che avrà un duro scontro sia con la moglie Concetta che con la primogenita Maria. Marcello deciderà in via definitiva se fornire o meno il supporto richiestogli da Alfredo in merito al suo sogno imprenditoriale.

Umberto continua a tramare contro Marcello

Irene Cipriani (Francesca Del Fa) maturerà una decisione riguardo alla proposta di una nuova collaborazione giunta da Leonardo Crespi (Emanuele Turetta), così la capo commessa da un lato vorrebbe essere sincera col partner Alfredo ma dall'altro non riuscirà in tale intento.

Il desiderio di rivalsa di Umberto (Roberto Farnesi) nei riguardi di Marcello proseguirà imperterrito, col banchiere che avrà in mente uno stratagemma per annientare il rivale in affari.

Marta, invece, comprenderà i suoi reali sentimenti nei confronti di Vittorio.

Riepilogo delle puntate precedenti

Marta ringrazia Vittorio per averla supportata e al contempo opera una scelta definitiva in merito al suo legame con Tom.

Maria confida in una riconciliazione con Vito, ma il ragazzo preferisce continuare a tenerla a distanza. Leonardo propone a Irene una nuova collaborazione professionale.

Matilde è sempre più insofferente quando Marta le dirà di aver lasciato Tom, mentre Ciro viene a conoscenza che il matrimonio tra Maria e Vito non si celebrerà più.