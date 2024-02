Marta capirà cosa prova per Vittorio nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore e la svolta arriva nell'episodio di martedì 27 febbraio in onda su Rai 1 alle 16:05, anche se al momento non ci sono dettagli su cosa emergerà a tal proposito.

Di ben altro tenore è intanto l'animo di Umberto, deciso a distruggere Marcello proseguendo con il suo piano. Intanto, la notizia della cancellazione delle nozze di Maria e Vito ha colpito molto Ciro. Il clima a casa Puglisi è sempre più teso.

Marta fa chiarezza sui suoi sentimenti riguardo Vittorio Conti

Da quando è tornata a Milano, Marta non ha mai nascosto di essere felice nell'aver rivisto il suo ex marito Vittorio. L'arrivo improvviso di Tom le ha creato confusione, tuttavia necessaria per arrivare alla scelta di lasciarlo. Una scelta che ha turbato parecchio Matilde, ora ancor più gelosa di Conti. Come un fulmine a ciel sereno Marta comprende finalmente cosa prova davvero per il suo ex marito, anche se al momento le anticipazioni non danno dettagli.

Matilde non sa ancora nulla e per provare a non pensare alla sua gelosia propone addirittura a Vittorio una collaborazione per aiutare Marta nel suo servizio fotografico.

Dopo aver riflettuto a lungo, Marcello è pronto a dare una risposta alla proposta che gli ha fatto Alfredo per il suo progetto.

Alta tensione a casa Puglisi

Ciro è venuto a sapere che Maria e Vito non si sposeranno più e ne è rimasto molto infastidito, quindi ne parla con la moglie e anche con la figlia, deciso a sapere tutti i particolari. La tensione è altissima a casa Puglisi e Concetta non riesce a calmare le acque.

Anche Irene ha pensato a cosa rispondere a Leonardo in merito alla possibile nuova collaborazione.

Alfredo non sa nulla e gli sta mentendo. Le sue bugie avranno un prezzo molto alto. Nel frattempo Umberto è intenzionato a distruggere Marcello e prosegue a definire ogni dettaglio del suo piano.

Il punto sul piano di Umberto contro Marcello

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore Umberto ha in mente di affossare Marcello, dopo che ha concluso un affare super proprio davanti ai suoi occhi.

Non può accettare che un ex cameriere sia arrivato a questo punto, peraltro dopo aver conquistato la "sua" Adelaide.

Non è dunque difficile immaginare quanto Guarnieri lo odi. La sua sarà una vendetta tremenda e per tesserla al meglio ha chiesto l'aiuto di un misterioso imprenditore, tale Hofer.

Umberto potrebbe infierire sugli affari di Barbieri, ma non solo: sa che è molto legato a Matteo, un possibile bersaglio da colpire per dare il colpo di grazia al suo rivale.

Non si esclude che quindi possa mettere in piedi un tranello per portarli al litigio e alla rottura definitiva. Vista l'indole del commendatore, capace persino di sfruttare la malattia di Silvana a suo favore, non ci ci sarebbe da stupirsi.