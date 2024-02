L'episodio La Promessa da poco andato in onda in Spagna, come raccontano le anticipazioni, è stato straziante: la morte di Feliciano ha distrutto Petra, che non ha fatto nemmeno in tempo a gioire per il ritrovamento di suo figlio e ha maledetto Jana, rea di aver assistito con maggiore cura il fratello.

La colpa primaria di tutto ciò è però di Cruz, che ha coinvolto Lorenzo nel suo folle piano per uccidere Curro, avendo saputo che il segreto su Alonso è venuto alla luce. Le sue macchinazioni hanno dato esiti disastrosi: non solo Curro si è salvato, ma a morire è stato il povero Feliciano.

Jana sapeva tutto: Feliciano aveva i piedi gonfi e urinava sangue

Nei prossimi episodi della soap La Promessa Cruz e Lorenzo metteranno in atto un piano per uccidere Curro ma le conseguenze saranno inaspettate. Il cacciatore ingaggiato sbaglierà mira e colpirà non solo Curro ma anche Feliciano. Entrambi saranno portati alla villa in condizioni disperate e Cruz si maledirà per come sono andate le cose.

Grazie a una trasfusione dell'ultimo minuto, Curro inizierà a migliorare. Non sarà così per Feliciano, che aveva avvisato Jana di non stare affatto bene. Forse sottovalutando i sintomi o spinta dalla disperazione per il fratello, Jana gli ha chiesto di aspettare. Quei minuti, però, saranno fatali.

Sapendo che aveva i minuti contati, Feliciano ha voluto strappare l'ultima promessa a Jana: prendersi cura della sua amata Teresa. Nella zona della servitù, Petra sarà furiosa con Jana: "Mio figlio sta morendo a causa tua''. La sua ira sarà anche per Abel: "Tu e il ciarlatano di Sandoval lo avete ucciso, e io vi maledico''.

La disperazione di Petra e le ultime parole di suo figlio

"Nonostante la lontananza ho sempre sentito il tuo amore", dirà Feliciano a Petra, che lo cullerà come quando era bambino. Saranno le sue ultime parole.

Dal canto suo, Jana si riterrà in parte responsabile della morte di Feliciano, dicendo ad Abel che avrebbero potuto intervenire in tempo, accogliendo il suo grido d'aiuto, invece di pensare solo a Curro.

In questa tragica occasione, Cruz verrà a sapere che Feliciano era il figlio di Petra e sarà preoccupata dalla possibilità che Alonso scopra il suo piano.

La Promessa: Petra e il torto di Jana

Jana ha ammesso di aver preferito Curro a Feliciano: è suo fratello, certo, ma anche il figlio di Petra meritava di essere assistito con la stessa dovizia. Petra è furiosa, ha maledetto sia lei che Abel. Se poi venisse a sapere del piano di Cruz, non osiamo immaginare la sua reazione.

Posto che Cruz difficilmente si farà scoprire, le ipotesi su quel che parrebbe accadere riguardano le sorti di Abel e Jana: Petra potrebbe vendicarsi di loro, spinta dal dolore di questa immane perdita che forse poteva essere evitata.