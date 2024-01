Ormai è deciso, le anticipazioni La Promessa che arrivano dalla Spagna confermano che Cruz è intenzionata a far fuori Curro, ora che sa la verità sulle sue origini, ovvero che Alonso è il suo vero padre. La marchesa ha chiesto aiuto a Lorenzo, ricevendo una risposta positiva.

Jana, così come tutti gli altri abitanti della villa, sono ovviamente all'oscuro di questo folle piano e non potranno fare nulla per evitarlo. De La Mata ha avuto un'idea per fare in modo che tutto sembri un incidente: organizzare una battuta di caccia nella quale un proiettile non sia diretto a un animale, ma alla sua vittima designata: è arrivata dunque la fine per Curro?

Il piano di Cruz per uccidere Curro è pronto

Cruz è decisa a uccidere Curro e non ha alcuna intenzione di cambiare idea. In una conversazione privata e lontano da occhi indiscreti, la marchesa ha spiegato a Lorenzo che dovranno stare molto attenti se non vogliono finire nei guai. Qualcuno, dietro lauto compenso, si occuperà della 'faccenda'.

Lapidarie saranno le sue parole: "Curro morirà durante una battuta di caccia. Sarà un proiettile innocente a provocare un incidente". Lorenzo ascolterà interessato e allo stesso tempo stupito il piano di Cruz: ''Questa è una strategia infallibile per sbarazzarmi di lui".

Lorenzo accetta di aiutare Cruz a sbarazzarsi di Curro

Lorenzo avrà il compito di organizzare una battuta di caccia e si occuperà di trovare un complice che spari a Curro invece che a un animale.

In questo modo, tutto sembrerà un fatale incidente.

Cruz sarà intenta a immaginare la scena e certa che il suo piano riesca alla perfezione. Nessuno sospetterà di nulla, in mezzo a quel trambusto di cacciatori, cani e cinghiali. Ora bisogna trovare la persona giusta ma le cose potrebbero andare in modo diverso, visto che alla gara di caccia ci sarà anche Alonso.

Alonso potrebbe morire al posto di Curro

Lorenzo chiederà a Cruz con quale motivazione metterà in piedi questa gara di caccia ma si sentirà sollevato dalla risposta: farà leva sul senso di competizione di Alonso, che vi parteciperà senza dubbio. Sorge un'ipotesi molto plausibile: il tiratore scelto ingaggiato da Lorenzo potrebbe sbagliare mira e colpire accidentalmente Alonso, che morirebbe al posto di Curro.

In quel caso, Cruz sprofonderebbe nella disperazione: non solo il suo piano di sbarazzarsi di Curro fallirebbe, ma perderebbe per sempre anche Alonso. Non si esclude poi che qualcuno venga a sapere le intenzioni che stanno dietro questa gara e che fermi in tempo tutto, anche se la prima ipotesi ci sembra quella più percorribile. E chissà che sia la volta buona che Cruz e Lorenzo paghino per le loro malefatte.