Le anticipazioni delle puntate della soap tv Tempesta d'amore previste dal 3 al 9 marzo in prima visione assoluta su Rete 4 rivelano che tra Alexandra e Christoph ci sarà un riavvicinamento che li porterà a scambiarsi un nuovo intenso bacio, tale da mettere in crisi la donna.

Paul, invece, vorrebbe dichiararsi a Josie ma lei gli chiuderà la porta in faccia, ammettendo di essere felice con Leon. Paul sarà in crisi, tanto da prendere in considerazione l'ipotesi di Constanze di trasferirsi insieme a Londra.

Scatta il bacio tra Alexandra e Christoph

Tra Alexandra e Christoph si riaccenderà la fiamma della passione e i due si lasceranno andare a un bacio appassionato.

La donna, sconvolta da quanto è successo, respingerà il suo ex dicendogli di essere felicemente sposata e di non aver più alcun tipo di interesse nei suoi confronti.

Peccato che Christoph non abbia intenzione di fare un passo indietro e si mostrerà disposto a tutto pur di riuscire a riconquistarla. Ben presto le chiederà di andare insieme in vacanza e trascorrere così del tempo insieme. Alexandra rifiuterà la proposta, ma al tempo stesso si renderà conto che il suo ex non le è affatto indifferente come aveva creduto fino a quel momento. Alexandra sarà sempre più confusa e, come se non bastasse, dovrà fare i conti anche con il ritorno di suo marito Markus.

Paul in crisi per Josie: anticipazioni di Tempesta d'amore 3-9 marzo

Paul vorrebbe dichiararsi a Josie e confessarle la verità sul sentimento che prova. Il ragazzo sarà in crisi nel momento in cui la donna gli confesserà di essere felice al fianco di Leon e a quel punto deciderà di confessarle semplicemente di essere in procinto di partire per Londra, accettando così la proposta che gli era stata fatta da Constanze.

Michael, invece, cercherà di aiutare Carolin a distrarsi in vista dell'imminente udienza in tribunale contro la sua persecutrice.

Ci sarà il trionfo dell'amore tra Paul e Josie nel finale di stagione

Tuttavia, le trame future sul finale di questa stagione, rivelano che tra Paul e Josie ci sarà il trionfo dell'amore. I due riusciranno a viversi la loro storia, confessandosi la verità su quelli che sono i reali sentimenti che li legano.

Negli episodi conclusivi si assisterà anche al matrimonio della coppia che, come accade normalmente per la coppia protagonista della stagione in corso di Tempesta d'amore, uscirà di scena per lasciare spazio al racconto delle vicende di altri protagonisti, pronti a emozionare e appassionare il pubblico.