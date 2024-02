In Terra Amara Vahap è mentalmente instabile e tutti devono stare attenti, soprattutto quando minaccia di morte. Lo farà anche con Hakan, intimidirà di farlo fuori se non lo aiuterà a far evadere Abdülkadir dal carcere (si trova dentro per l'omicidio di Fekeli). Hakan si prenderà questo impegno, anche se temerà che Züleyha possa scoprire tutto.

Hakan fa visita ad Abdülkadir in carcere

Abdülkadir finirà in carcere per l'omicidio di Fekeli e la cosa manderà in tilt Vahap, che vorrà il fratello fuori di lì al più presto. Sa che non può riuscire a portare a termine questo obiettivo da solo, così chiederà aiuto a Hakan, che sarà però molto titubante: ha promesso a Züleyha che non avrebbe avuto più rapporti con Abdülkadir e non può dirle una bugia, visto che le cose tra loro vanno più che bene.

Alla fine, però, sembrerà farsi convincere e andrà a trovare Abdülkadir in carcere: gli prometterà che molto presto lo porterà fuori di lì e la cosa impensierirà Abdülkadir, che non vorrà che il suo amico metta a rischio il suo matrimonio per lui.

La minaccia di Vahap

Hakan, però, vorrà aiutare Abdülkadir, visto che diverse volte gli ha anche salvato la vita, così gli spiegherà il suo progetto per farlo uscire. Allo stesso tempo, però, Hakan si preoccuperà e temerà che Züleyha possa scoprirlo: se succedesse lo lascerebbe subito. Questa paura di Hakan non piacerà per niente a Vahap, che sarà categorico: "Se non liberi mio fratello da quella prigione ti uccido".

Vahap non si fida per niente di Hakan e crede che possa tirarsi indietro nel progetto di evasione di Abdülkadir.

In più lo riterrà responsabile di tutte le cose brutte che sono successe al fratello, ma Hakan sarà chiaro: lui non c'entra nulla con l'omicidio di Fekeli, in quel caso è tutta colpa di Abdülkadir. A ogni modo Hakan dirà a Vahap di lasciarlo lavorare tranquillamente: il suo progetto di evasione è sotto controllo.

Kerem Alışık tra i protagonisti di Endless love

Ad aprile su Canale 5 arriverà una nuova serie turca: Endless love (Kara Sevda). Tra i protagonisti ci sarà un volto noto di Terra amara: Kerem Alışık, colui che prestato il volto a Fekeli. Interpreterà il ruolo di Ayhan Kandarli e avrà un ruolo fondamentale all'interno della serie.

È innamorato di Leyla, l'amica più cara di uno dei personaggi principali: Kemal. Quest'ultimo è innamorato di Nihan, ma il loro amore è impossibile in quanto arrivano da due ceti diversi. La ragazza, poi, sarà costretta a sposare Emir per salvare suo fratello Ozan dal carcere, visto che verrà accusato di omicidio. Una storia molto intricata, ma Kemal vorrà vendicarsi e riconquistare il suo vero amore e Ayhan potrebbe avere un ruolo fondamentale nella storia.