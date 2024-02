Negli episodi di Terra Amara prossimamente in onda su Canale 5 la famiglia Fekeli vivrà attimi di tensione. Arriverà a Cukurova Mujdat , il fratello della defunta Müjgan, il quale sarà animato da cattive intenzioni. Quando le le sue azioni metteranno in allarme Fikret, inaspettatamente, sarà Mehmet a scoprire cosa si nasconde dietro l'arrivo dell'uomo e la sua vera identità.

Anticipazioni Terra amara: Mujdat arriva a Cukurova

Nei prossimi episodi di Terra amara arriverà in città Mujdat, il fratello della dottoressa Hekimoglu, e si presenterà accompagnato dai suoi avvocati nell'azienda di cotone dei Fekeli.

La sua intenzione sarà discutere con Fikret dei termini per la custodia del piccolo Kerem Ali. Con fare deciso e un atteggiamento prepotente, lo zio del bambino metterà il nipote di Ali Rahmet di fronte ad un ultimatum: se gli verrà corrisposta un'ingente somma di denaro (10 milioni di lire turche) rinuncerà alla causa per la custodia. A Fikret non piacerà la proposta, ma penserà che sia meglio accettare per il bene del bambino. Dunque, accetterà di dargli ciò che pretende. In cambio, però, l'uomo dovrà firmare un contratto in cui dichiara di rinunciare per sempre alla custodia del nipote. Quando penserà di avere risolto la situazione, Fikret scoprirà che Kerem Alì è stato rapito.

Mehmet smaschera il falso Mujdat

La famiglia Fekeli vivrà attimi di paura. Fortunatamente, però, Kerem Alì verrà tratto in salvo e Mujdat sarà assicurato alla giustizia. La questione non si chiuderà qui, poiché il procuratore inviterà Fikret ad assistere all'interrogatorio del rapitore. Dalle dichiarazioni emergerà che, in realtà, l'uomo non è chi dice di essere, cioè il fratello della defunta dottoressa Hekimoglu, ma solo un infermiere che lavorava a Chicago nello stesso ospedale dove il vero Mujdat era uno stimato medico.

I due si conoscevano bene e la loro amicizia era durata otto anni. Il fratello di Mujgan aveva raccontato all'amico della causa in corso per la custodia del nipote. Successivamente, era deceduto a causa di un incidente stradale. L'infermiere, perciò, ha pensato di approfittare della situazione assumendo l'identità del dottore Hekimoglu per estorcere a Fikret del denaro.

Subito dopo, quest'ultimo scoprirà che è stato Mehmet/Hakan a smascherare il truffatore, a consegnare i documenti e il denaro alla polizia e a salvare Kerem Alì.

Cosa era accaduto tra il vero Mujdat e i Fekeli: episodi precedenti

Non è la prima volta che il fratello di Mujgan irrompe nella vita della famiglia Fekeli. Negli episodi precedenti di Terra amara, dopo la morte della dottoressa, l'uomo aveva inviato a Cukurova il suo avvocato per prendere Kerem Alì e portarlo negli Stati Uniti. Tuttavia, dopo che il piccolo era stato colpito da una meningite, il medico si era reso conto dell'amore che Fikret, Alì Rahmet e Lutfiye avevano dimostrato verso il nipote. Ciò lo aveva spinto a decidere per il momento di lasciare loro il bambino. La causa per la custodia, però, era rimasta in corso.