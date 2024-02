Nell puntate finali di Terra Amara Betül finirà in carcere per l'omicidio di Hakan. Proverà anche a scappare per evitare la prigione, farà proprio di tutto, e si fiderà di una sola persona, Füsun, visto che è la migliore amica della madre. Dirà proprio a lei che è scappata in Siria, ma Füsun non la proteggerà. Alla fine è un'assassina in fuga, così svelerà il nascondiglio a Züleyha.

La strana amicizia di Sermin e Fusun

Sermin e Füsun sono amiche inseparabili da sempre e sono tra i pochi personaggi di Terra amara a essere presenti in tutte le puntate della serie.

Sono sempre state delle gran pettegole, anche se nella coppia è sempre prevalsa la voglia di comandare di Sermin, come quando si è rotta una gamba a causa di Saniye e, costretta a riposo, ha trattato l'amica come "una serva".

Füsun non si è mai lamentata del comportamento dell'amica, forse l'ha fatto solo dietro le spalle, ma a un certo punto della storia non riuscirà più a tollerarla e piano piano si ribellerà, come quando Züleyha caccerà per l'ennesima volta Sermin e Betül dalla tenuta e Füsun non le darà ospitalità.

Betül crede di potersi fidare di Füsun

Il vero tradimento, però, arriverà durante le ultime puntate della serie tv. Betül ucciderà Hakan e per evitare la prigione scapperà in Siria insieme ad Abdülkadir, anche lui latitante dopo l'arresto per l'omicidio di Fekeli.

La ragazza vorrà informare la madre del luogo in cui si trova così telefonerà a Füsun. Quando in un primo momento la sentirà sembrerà quasi intenzionata a proteggerla, le cose cambieranno quando Füsun si renderà conto che la ragazza non è sola: insieme a lei c'è Abdülkadir.

Betül condannata all'ergastolo per l'omicidio di Hakan

Non se la sentirà di aiutare due assassini in fuga, così Füsun prenderà il numero di telefono che le darà Betül e correrà dritta a Villa Yaman. Racconterà a Züleyha e Fikret tutto quello che sa e consegnerà il numero di telefono che potrebbe permettere di individuare l'indirizzo in cui si trova Betül.

Züleyha e Fikret partiranno per la Siria e riusciranno a catturare Abdülkadir e Betül e a portarli a Çukurova. Fuori dal carcere tutti festeggeranno per la buona riuscita dell'impresa, tutti a eccezione di Sermin, che scoprirà il tradimento dell'amica. Le due sfioreranno la rissa e Sermin sarà talmente schifata dal suo comportamento che le sputerà in faccia. Per Betül le cose non andranno affatto bene: dopo essere finita in carcere verrà condannata all'ergastolo per l'omicidio di Hakan. Alla fine riuscirà a cavarsela con 24 anni di prigione, ma quando uscirà sarà sola. Sermin è morta di infarto e la ragazza non avrà nessun altro, così deciderà di fuggire per sempre da Çukurova.