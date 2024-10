Nelle prossime puntate della soap tv Endless love, la verità sulla morte di Ozan emergerà sempre più e si scoprirà che dietro la vicenda c'è anche la mano di Asu. È stata lei a ordinare a Gürcan di iniettare del veleno a Ozan quando il giovane si trovava ricoverato in ospedale.

Kemal vuole scoprire perché Nihan ha ricevuto la lettera di Zeynep

Le indagini sulla morte di Ozan proseguiranno e Kemal vorrà risolvere l'ennesimo mistero: chi è stato a inviare a Nihan la lettera che Zeynep ha scritto ai genitori? In poche righe, la ragazza ha confessato al padre e alla madre di essere lei l'assassina di Ozan, ma quella lettera, "stranamente", è arrivata nelle mani di Nihan.

Dietro questa spedizione sbagliata non c'è un corriere strampalato, ma la mano di Asu, che ha chiesto a Gürcan di fingersi corriere e consegnare la lettera.

Grazie all'aiuto di Zehir e Ayhan, Kemal scoprirà l'identità del corriere, e anche l'indirizzo in cui abita. Andranno a trovarlo, ma non riusciranno a parlargli, perché l'uomo all'interno sarà già impegnato con Tarik, anche lui lì per provare a far sparire le prove che attestano che è stato lui ad appendere Ozan al soffitto.

Dietro la morte di Ozan c'è la mano di Asu

Una situazione abbastanza intricata, anche perché Nihan, quando ha ricevuto la lettera, ha riconosciuto che il pseudo corriere era anche il dottore che avevano incontrato lei e Kemal in ospedale, quello a cui avevano chiesto informazioni sulla morte di Ozan.

Gürcan ha un ruolo importante nella morte di Ozan, perché grazie a un flashback si vede lui mentre entra nella camera del ragazzo vestito da medico. Gli dice che deve iniettargli un antidolorifico, una siringa abbastanza grande per essere una medicina. In realtà, in quella siringa c'era del veleno ed è stata Asu a chiedergli di iniettarglielo.

Cosa è successo prima della morte di Ozan

Asu era a conoscenza del fatto che Emir volesse rapire Ozan dall'ospedale e in qualche modo voleva incastrarlo, facendolo passare per il potenziale assassino. Gürcan, oltre alla siringa, ha piazzato nella camera di Ozan delle microcamere, in maniera tale che Asu potesse registrare il momento in cui gli uomini di Emir entravano nella sua stanza per prendere Ozan.

Tra questi uomini doveva esserci Tarik, anche perché si sa come sono andate le cose. Ozan ha scoperto che Zeynep l'ha tradito con Emir, e l'ha telefonata per esternarle tutto il suo disprezzo. Successivamente, Zeynep si è recata in ospedale per giustificarsi con Ozan, ma lui continuava a dirle che il bambino non era il suo e la ragazza, per farlo zittire, gli ha messo un cuscino in faccia.

Ozan è rimasto privo di sensi e Zeynep ha creduto di averlo ucciso. Per questo Tarik, quando è arrivato nella camera di Ozan per rapirlo, si è dovuto occupare di salvare la pelle alla sorella potenziale omicida, architettando il falso suicidio di Ozan. In realtà, Ozan si trovava in quello stato a causa del veleno che gli aveva iniettato Gürcan.