Un altro lutto scombussolerà Züleyha durante le ultime puntate di Terra Amara. Hakan morirà per mano di Betül e la ragazza resterà vedova: dopo Yilmaz e Demir dovrà nuovamente dire addio a un suo amore. Inizierà a pensare alla sua vita e al fatto che il destino non sia stato magnanimo nei suoi confronti.

Züleyha deve dire addio a Hakan

Züleyha perderà l'ennesimo amore della sua vita. Dopo Yilmaz e Demir se ne andrà anche Hakan, questa volta per mano di Betül, che lo fredderà con un colpo di arma da fuoco. La ragazza sarà disperata in ospedale, ma fortunatamente con lei ci sarà Fikret, che proverà a consolarla in questo momento difficile.

Züleyha andrà nel panico, anche perché penserà a tutte le cose che una morte comporta, per esempio il funerale, ma Fikret si dirà pronto ad aiutarla in tutto.

Faranno una chiacchierata fuori in cortile e Züleyha esternerà tutta la sua tristezza in merito a una vita che non le ha regalato tanto a livello sentimentale: "Forse per me amare è un peccato e non merito nemmeno di essere amata".

Züleyha va a Smirne per seppellire Hakan

Fikret proverà a consolarla dicendole che non è così, ma Züleyha avrà un altro sentore: "Secondo me il destino mi sta dicendo qualcosa, forse la vita matrimoniale non fa per me". La ragazza crederà che la vita l'abbia premiata in altri modi, per esempio facendola diventare da una semplice sarta alla signora di Çukurova, e forse è questa la sua strada: spendere la sua vita per fare del bene agli altri.

Intanto in ospedale arriveranno tutti, pronti a dare tutto il loro appoggio a Züleyha. La ragazza penserà al funerale di Hakan: non vuole che riposi a Çukurova, ma accanto ai suoi fratelli a Smirne. Saranno lei e Fikret ad accompagnare Hakan nel suo ultimo viaggio. Tutti i dipendenti attenderanno la loro signora in cortile prima della partenza: vorranno darle tutto il suo appoggio.

Per Züleyha sarà un colpo al cuore quando vedrà il carro funebre con la salma di Hakan pronta ad aspettarla, non si sarebbe mai aspettata di dovergli dire addio così presto.

Hilal Altınbilek parla della sua carriera e dei social

L'interprete di Züleyha, Hilal Altınbilek, ha rilasciato un'intervista al magazine turco Alem, in cui ha avuto modo di parlare della sua carriera di attrice: "Cerco una traccia di me in ogni personaggio che interpreto, ma provo sempre a espandere i miei confini".

Però a volte può capitare che le cose non vadano bene: "Come tutti mi arrabbio e mi ribello, ma cerco sempre di accettare tutto quello che la vita mi dà mantenendo la calma". E sul suo rapporto con i social media ha detto: "Non mi piacciono molto e non condivido la mia quotidianità sul mio profilo, al massimo qualche foto dal set, ma non metto molto della mia vita privata".