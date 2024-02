Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso delle trame della settimana che andrà dal 12 al 16 febbraio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Luca in balia della sua malattia desterà la preoccupazione di Ornella. Riccardo dopo il momento di debolezza con Virginia sarà molto confuso sui suoi sentimenti, mentre Rossella farà una scoperta inaspettata nella quale non si conoscono ancora i dettagli. Per Rosa continueranno ad esserci problemi a causa della sua opposizione a lasciare l'appartamento in cui vive con suo figlio.

Tra Diego e Ida, invece, scoppierà la passione.

La malattia di Luca

Nonostante la costante vicinanza di Giulia, Luca si ritroverà nuovamente a fare i conti con i gravi sintomi della sua malattia. De Santis, infatti, sarà colpito da una forte amnesia che gli causerà parecchi disagi. Ornella, dopo essersi resa conto delle difficoltà fisiche del primario, comincerà seriamente a preoccuparsi per la sua posizione e ad avere dei dubbi su di lui. La donna ne parlerà anche con Raffaele e cercherà di capire quale sia la cosa giusta da fare. Riccardo, invece, una volta tornato da Milano, apparirà parecchio turbato e pensieroso dopo il suo incontro con Virginia. L'uomo, al suo ritorno, si dirà pronto a fare una grande rinuncia pur di rimanere accanto alla sua futura moglie.

D'altro canto anche per Rossella le cose non andranno meglio. La Graziani, infatti, farà una scoperta davvero sconvolgente.

Ida e Diego cederanno alla passione

Filippo e Serena per cercare di risollevare il morale di Irene ed aiutarla a diventare un po' più socievole organizzeranno una festa di Carnevale. Proprio quando tutto stava andando per il meglio però la festa verrà annullata e la lodevole iniziativa dei Sartori si trasformerà in un ulteriore disastro.

La loro iniziativa infatti produrrà l'effetto contrario a quello sperato facendo chiudere ancora di più Irene in se stessa. Mentre Marina e Roberto crederanno di essere riusciti a coronare il loro sogno di famiglia, comportandosi con Tommaso come se fosse il loro vero figlio, tra Diego e Ida le cose andranno decisamente meglio.

I due infatti si riavvicineranno parecchio e finalmente daranno ascolto ai loro sentimenti. Tra loro scoppierà la passione ma nonostante il momento felice, entrambi decideranno di mantenere segreta la loro neonata relazione. Se da un lato l'aria di San Valentino favorirà Diego e Ida, dall'altro deluderà Micaela. La gemella infatti rimarrà molto delusa da Samuel che no gli preparerà alcuna sorpresa per il giorno della festa degli innamorati. Per Rosa invece le cose non andranno meglio. La donna infatti verrà minacciata a causa della sua resistenza a non voler lasciare l'appartamento in cui vive con suo figlio. Tali minacce preoccuperanno parecchio anche Clara che ancora una volta cercherà di convincere l'amica ad andare via con lei.

Flavio Bianchi inviterà a cena Filippo e Serena, ma dietro il suo invito ci sarà tutt'altro. Sarà Diana la prima a scoprire che dietro i suoi affari si celano dei loschi giri legati alla camorra.

Ipotesi su Diego e Ida

Diego Giordano, in occasione della festa degli innamorati, riuscirà a riavvicinarsi alla giovane mamma polacca. Tra i due esploderà la passione, ma decideranno di mantenere segreta la loro relazione. Non è ancora chiaro quale sia il futuro di questa nuova coppia nata a Palazzo Palladini, ma ciò che sperano i fan è che il giovane Giordano possa davvero realizzarsi sentimentalmente. Non si esclude infatti l'ipotesi che Diego in futuro possa riconoscere Tommaso come suo figlio e creare con Ida una famiglia felice.