Nihan andrà in carcere a trovare Kemal per dirgli che è incinta nelle prossime puntate della seconda stagione di Endless Lovem ma lui non accetterà di vederla. Le anticipazioni spiegano che la donna sarà ferita dal rifiuto e andrà via arrabbiata: "Non merita neanche di sentire la verità", dirà. Fuori dal carcere, Nihan troverà dei giornalisti ad attenderla e annuncerà di essere incinta di Emir.

La visita inaspettata in carcere e la reazione di Kemal

Kemal si troverà in prigione dopo aver sparato a Emir e per lui saranno giorni molto difficili. Oltre ai compagni di cella che non gli daranno tregua, infatti, Soydere dovrà fare i conti anche con le guardie carcerarie.

Il dolore più grande per Kemal, però, resterà il tradimento di Nihan che ha testimoniato contro di lui in tribunale. Tra i due protagonisti sembrerà non esserci più nulla di risolvibile ormai e Kemal non avrà intenzione di rivedere la sua amata. Prima di lasciare Istanbul, Nihan si presenterà in carcere a far visita a Soydere e dirgli che è incinta, ma lui si rifiuterà di vederla. "Non merita neanche di sentire la verità", dirà la donna prima di andare via.

La delusione di Nihan e la rabbia di Kemal

Nihan andrà via dal carcere con l'amaro in bocca e all'uscita troverà un gruppo di giornalisti ad aspettarla. La donna dovrà trovare una risposta molto convincente per spiegare la sua visita all'uomo che ha sparato a suo marito.

“Emir e io avremo un bambino”, annuncerà Nihan. Il video dell'intervista si diffonderà in poco tempo e arriverà anche alle orecchie di Kemal. La guardia carceraria, infatti, non perderà occasione per mostrargli il video e ferirlo. Soydere sarà distrutto dal dolore quando ascolterà la dichiarazione di Nihan e perderà tutte le speranze.

Perché Nihan è arrivata a odiare Kemal

Nihan ha mentito ai giornalisti, ma in realtà la donna non ha nessun dubbio che suo figlio sia di Kemal. Il suo duro comportamento nei confronti di Soydere è dovuto al fatto che lo reputa responsabile della morte di suo fratello Ozan. Quest'ultimo, infatti, è finito in carcere dopo la denuncia di Kemal ed è stato in cella che ha saputo di essere stato tradito da Zeynep.

Il ragazzo, già fragile quando era in libertà, ha avuto una crisi dopo aver visto le foto di sua moglie con Emir. Qualche ora dopo, Ozan è stato trovato privo di vita nella stanza dell'ospedale e si presume che si sia suicidato usando un lenzuolo. Poco prima di ricevere la notizia di questa tragedia, Nihan ha scoperto di essere incinta di Kemal e stava correndo da lui per dirglielo. Quando ha appreso che suo fratello è morto, però, Nihan è caduta nella disperazione e ha incolpato Kemal di tutto.