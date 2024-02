Betul farà credere a Vahap di aver trascorso una notte da sogno con lui nella puntata di Terra amara di giovedì 22 febbraio.

Le anticipazioni spiegano che l'uomo crederà alle parole della figlia di Sermin accettando un altro appuntamento. L'entusiasmo per la presunta notte con Betul gli farà dimenticare che la donna lo ha in realtà raggirato per rubare il video in cui si nota Fikret caricare della droga su un camion (il video è contraffatto, si tratta di una montatura ordita per farlo passare agli occhi delle autorità come un trafficante).

Nel frattempo, Sermin e Fusun si recheranno al ristorante di Colak per esprimergli la loro solidarietà e dissociarsi dall'atteggiamento di Zuleyha.

L'uomo sarà molto gentile con le sue ospiti, giurando vendetta contro la signora di Cukurova.

Vahap furioso quando si accorgerà del furto del video

Vahap si renderà conto che Betul lo ha sedotto e narcotizzato per rubare il video montato ad arte per incastrare Fikret e andrà su tutte le furie. Il fratello di Abdulkadir sarà deciso a vendicarsi di lei con Betul che capirà di dover agire in fretta per batterlo sul tempo.

La figlia di Sermin incontrerà così Vahap dicendogli di aver trascorso una notte indimenticabile tra le sue braccia. Keskin si farà raggirare (di nuovo) a causa della sua fragilità mentale e sarà entusiasta per le parole di Betul che gli chiederà di organizzare un nuovo incontro.

Vahap finirà persino per chiedere scusa a Betul e la inviterà a cena.

Colak nel mirino di Sermin

Sermin e la sua amica Fusun si recheranno frattanto al ristorante di Colak per mostrare la loro solidarietà all'uomo. Dopo essere stato umiliato davanti a tutti da Zuleyha, Colak sentirà di avere tutti i cittadini contro e la visita di Sermin gli farà particolarmente piacere.

La madre di Betul vedrà nel ricco ristoratore un ottimo partito e per questo gli dirà di essere totalmente dalla sua parte. Fusun e la sua amica diranno che Zuleyha non ha avuto un comportamento degno di una donna e che ha esagerato. Colak risponderà che si vendicherà presto del torto subito.

L'inganno di Betul e l'umiliazione di Colak

Nelle puntate precedenti, Betul è stata a cena a casa di Vahap per mettere le mani sul filmato montato dall'uomo a carico di Fikret. La figlia di Sermin ha così immesso del sonnifero nel bicchiere di Keskin e dopo averlo stordito gli ha sottratto il video in cui compare il cognato di Zuleyha.

Terminata l'operazione Betul è andata via lasciando Vahap in preda al sonno, ma quando l'uomo si è svegliato si è reso conto di essere stato raggirato.

Spazio anche al personaggio di Colak che ha deciso di distruggere le baracche dei braccianti per riprendere il potere su Cukurova e riappropriarsi delle terre che secondo lui gli Yaman gli hanno sottratto.

Ad aiutare gli sfollati sono stati Mehmet e Fikret il tutto mentre Zuleyha ha umiliato Hesmet redarguendolo davanti a tutti e ricevendo il plauso dei braccianti stessi. Da qui la sete di vendetta che Colak nutre adesso nei riguardi della protagonista della soap.