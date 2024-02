Betül chiederà perdono a Züleyha per tutto il male che le ha fatto. Succederà questo durante le prossime puntate di Terra Amara. Züleyha la salverà dalle grinfie di Haşmet e Betül si pentirà di tutti i danni che le ha causato e lo farà insieme alla madre Sermin. Züleyha ascolterà entrambe attentamente, ma sarà disposta veramente a perdonarle?

Betül rischia di fare una brutta fine a causa di Haşmet

L'ambizione porterà Betül a passare un brutto quarto d'ora. Sposerà Haşmet per provare a ereditare tutta la sua fortuna, visto che con un intruglio tenterà di ucciderlo la prima notte di nozze.

Le cose, però, le andranno male, perché l'uomo losco da cui comprerà il veleno per uccidere il futuro marito svelerà a Haşmet le intenzioni della ragazza.

Sarà così che Haşmet rinchiuderà Betül nella cantina della sua villa, facendo preoccupare tanto Sermin, visto che non avrà la più pallida idea di dove sia finita.

Züleyha corre in soccorso di Betül e Sermin la ringrazia per ciò che ha fatto

Solo dopo diversi giorni scoprirà che Betül e rinchiusa nella cantina, ma non saprà che cosa fare per liberarla. Così giocherà la sua ultima carta disponibile: chiedere aiuto a Züleyha. Nonostante tutto quello che le ha fatto, la ragazza si darà da fare per liberarla. Con i suoi uomini andrà a casa di Haşmet, farà irruzione nella cantina e libererà Betül, che potrà fare ritorno a casa tra le braccia della mamma.

Più tardi le due donne avranno modo di parlare con Züleyha. "Se non fosse stato per te Haşmet avrebbe fatto morire di fame la mia Betül e l'avrebbe lasciata in mezzo alla strada", dirà Sermin, ma Züleyha la inviterà a non pensare più a ciò che è stato.

Züleyha ascolta le scuse di Betül

Anche Betül vorrà dire qualcosa a Züleyha: "Sono in debito con te, non so che cosa dire per ringraziarti per quello che hai fatto per me".

Züleyha le dirà di non preoccuparsi, ma Sermin non sarà d'accordo: "Ti abbiamo fatto molto male, ma ci hai comunque aiutato. Siamo molto imbarazzate".

"Mi scuso per tutto quello che ti ho fatto in passato Züleyha, non so perché ho fatto tutte quelle cose. Se potessi tornare indietro non le farei, credimi. Ti prego perdonami", dirò Betül.

Züleyha sarà disposta ad accettare le scuse?

İlayda Çevik e İbrahim Çelikkol saranno i prossimi ospiti di Verissimo

Prosegue a Verissimo lo spazio dedicato a Terra amara e sabato 10 febbraio arriveranno altri due ospiti. La prima sarà İlayda Çevik, ovvero l'interprete di Betül che qualche settimana fa ha registrato l'intervista negli studi Mediaset di Cologno Monzese. Il secondo invece è İbrahim Çelikkol, colui che presta il volto a Hakan. In questo caso non è ancora certo se sia venuto in Italia e o se sia in collegamento dalla Turchia.