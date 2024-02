Dopo la diretta del 5 febbraio per i protaginisti del Grande Fratello è tempo di pagelle. Protagonista della puntata è stata Beatrice Luzzi che è stata messa ingiustamente alla gogna da Alfonso Signorini e dagli autori. Il conduttore si merita una insufficienza grave in pagella, così come Vittorio Menozzi che, invece di difendere Beatrice, ha deciso di voltarle le spalle. Anche l'ennesimo confronto tra Perla e Mirko merita un voto basso: non se ne può più.

Luzzi massacrata in diretta Tv: voto 3 per Signorini

Beatrice Luzzi continua ad essere la colonna portante di questo Grande Fratello.

Nella diretta del 5 febbraio Alfonso Signorini e i suoi autori l'hanno voluta mettere alla pubblica gogna mandando in onda solo i filmati contro di lei. Peccato che si siano dimenticati di trasmettere tutti i video in cui Massimiliano Varrese e non solo, l'hanno invece insultata. Luzzi non è certo esente da scivoloni ma questo massacro in diretta Tv è troppo. Per questo il voto per Signorini e gli autori del GF è 3. Un plauso invece a Beatrice che, sul finire della puntata, ha minacciato di andarsene dal Reality Show, visto che in casa a lei non è permesso di dire nulla, mentre agli altri è concesso il lusso di offenderla senza essere ripresi. Chapeau.

Voto 2 per Vittorio: tradisce Beatrice e si schiera con il branco

Dopo la puntata del 5 febbraio si è capito che Vittorio Menozzi è tutto tranne che un amico sincero. Solo per questo il suo voto in pagella è un 2. Non ha perso tempo per voltare le spalle a Beatrice nel momento in cui lei è stata messa alla gogna. Ha preferito schierarsi con i detrattori dell'attrice.

Un voltafaccia in piena regola, giustificato da lui con il fatto di non volersi mettere in mezzo alle discussioni. Si è dimenticato che è all'interno di un reality e che ad un certo punto, uno si deve pure mettere in gioco. Sarebbe meglio farlo senza tradite la fiducia di una persona che invece lo ha sempre difeso. Il culmine avvenuto quando, nel momento delle nomination, ha pensato bene di dire che avrebbe voluto nominare Beatrice, salvo pi dare un altro nome.

Pagelle del 5/02, confronto Perla e Mirko: non se ne può più (4)

Non di capisce che senso abbia propinare al pubblico del Grande Fratello l'ennesimo confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Signorini e i suoi autori puntano ancora su questa ex coppia ma i telespettatori sono ormai stanchi di assistere a cose già viste e riviste. I confronti in teoria, dovrebbero portare chiarezza, ma nel loro caso non è così. Il Grande Fratello non è un prolungamento di Temptation Island. Se devono risolvere i loro problemi, dovrebbero darlo in separa sede e non annoiare il pubblico di Canale 5. Per questo il voto per la ex coppia e un 4.