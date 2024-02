Abdulkadir e Betul daranno libero sfogo al loro amore nelle prossime puntate della quarta stagione di Terra Amara. La figlia di Sermin, pur essendo impegnata con Colak non riuscirà a rinunciare a Keskin e i due amanti si vedranno così di nascosto, concedendosi una giornata insieme. Abdulkadir insisterà affinché Betul lasci Colak per stare con lui, ma la donna avrà molta paura della reazione del fidanzato.

Il corteggiamento di Colak e la gelosia di Abdulkadir

Nelle prossime puntate di Terra amara Betul cederà al corteggiamento di Colak per interesse.

Sermin in un primo momento si opporrà a questa unione, ma poi insisterà perché sua figlia sposi il ricco imprenditore con l'intento di mettere le mani sul suo patrimonio. Il cuore di Betul, però, batterà soltanto per Abdulkadir che non esiterà ad intrufolarsi a casa di Colak per vedere la sua amata. Nonostante la paura, i due si cimenteranno in un bacio appassionato e si lasceranno andare alla passione. Da quel giorno, Betul e Keskin continueranno a ritagliarsi piccoli momenti in cui potersi vedere, neanche la proposta di matrimonio di Colak sarà sufficiente a spegnere il loro sentimento. Ad un certo punto Abdulkadir incontrerà Betul e la convincerà a seguirlo, dicendole che ormai pensa soltanto a lei.

La giornata di libertà di Betul e Abdulkadir

Betul non riuscirà a resistere e quando vedrà Abdulkadir accetterà di trascorrere una giornata insieme a lui per poter vivere liberamente il loro amore. La donna chiamerà Colak e gli dirà di dover andare fuori città per un processo. Abdulkadir regalerà dei fiori alla sua amata e la porterà in un ristorante.

Tra i due l'intesa sarà evidente ma Betul continuerà a pensare che se Colak dovesse scoprire la sua relazione con Abdulkadir ucciderebbe entrambi senza alcuna remora.

Il ricco patrimonio di Colak fa gola a Sermin e Betul

Nelle puntate precedenti, Betul e Colak hanno avviato una relazione e Sermin l'ha presa molto male. La donna ha cacciato di casa sua figlia perché oltre ad essere molto più grande di lei, Colak era l'uomo che sognava di sposare.

Quando Sermin si è resa conto di poter approfittare della situazione, però, si è riappacificata con Betul e le ha proposto di sposare Colak per ottenerne l'eredità.

Non avendo figli, infatti, il ricco patrimonio di Hemset alla sua morte spetterebbe alla moglie. L'improvvisa passione con Abdulkadir ha complicato le cose e Betul sa che deve agire al più presto se non vuole rischiare la vita. Il piano prevede che Betul, subito dopo il matrimonio con Colak, lo avveleni ma le cose non andranno come previsto.