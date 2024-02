Mahmut confesserà di aver sparato a Zuleyha dopo essere stato ricattata da Abdulkadir nella puntata di Terra amara in onda dal 6 all'8 febbraio. Le anticipazioni spiegano che l'uomo uscirà per strada e, fingendosi ubriaco, urlerà a tutti di aver commesso il tentato omicidio "Le ho sparato io". Mehmet non crederà alle parole di Mahmut e sospetterà che invece sia stato uno dei fratelli Keskin a sparare, ma non avrà prove sufficienti. Nel frattempo Zuleyha si risveglierà dal coma e riabbraccerà Mehmet con grande emozione.

Il piano di Abdulkadir per discolpare suo fratello

Dal suo arrivo a Cukurova, Vahap non farà altro che combinare guai nel tentativo di liberarsi di Hakan. Dopo aver sparato a Zuleyha, l'uomo dovrà fare i conti con la furia di Abdulkadir che tenterà di porre rimedio a questa situazione. Keskin temerà per la sua stessa vita perché se Gumusoglu dovesse scoprire che Zuleyha è in coma per colpa di suo fratello, non esiterebbe ad ucciderli entrambi. Abdulkadir troverà una soluzione puntando Mahmut, un uomo povero e ludopatico con diversi debiti al casinò. Keskin riconoscerà in lui la vittima perfetta, visto che aveva anche dei conti in sospeso con Zuleyha, e lo ricatterà. Abdulkadir minaccerà Mahmut di uccidere lui e la sua famiglia se non ammetterà di aver sparato contro Zuleyha e l'uomo non avrà altra scelta che obbedirgli.

L'emozione del risveglio di Zuleyha in ospedale

Mahmut uscirà in strada con un fucile e inizierà ad urlare di essere il responsabile della sparatoria in cui Zuleyha è stata ferita. L'uomo avvertirà anche che proverà di nuovo ad uccidere la signora di Cukurova e tutti saranno sopresi dalle sue parole La polizia arresterà Mahmut per aver creato disordine in strada e una volta in commissariato ribadirà di aver sparato a Zuleyha.

Tutti saranno convinti della sua colpevolezza, tranne Mehmet. Quest'ultimo continuerà a pensare che sia stato uno dei fratelli Keskin a sparare a Zuleyha, ma non avrà prove per dimostrarlo. Nel frattempo, la signora di Cukurova si risveglierà dal coma e per Mehmet sarà molto emozionante poterla riabbracciare. I due fidanzati saranno felici di ritrovarsi, mentre Fikret assisterà alla scena impotente.

L'attentato di Vahap e le gravi condizioni di Zuleyha

Nelle puntate precedenti Mehmet ha chiesto a Zuleyha di sposarlo. La donna ha accettato la proposta di matrimonio, certa di aver trovato finalmente la serenità a lungo cercata. Mehmet ha confessato alla donna di aver mentito sulla sua identità, ma proprio quando era sul punto di dirgli che era Hakan Gumusoglu, Vahap ha sparato a Zuleyha. Quest'ultima è stata colpita alla testa ed è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Tutti sono stati in pena per lei e non sono mancati gli scontri tra Mehmet e Fikret che ha accusato Kara di aver provocato solo guai dal suo arrivo.