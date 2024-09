Le anticipazioni della soap tv Endless Love (Kara Sevda) annunciano colpi di scena per le puntate che andranno in onda da lunedì 16 a domenica 22 settembre su Canale 5. Kemal otterrà le registrazioni delle chiamate fatte in carcere da Ozan e Nihan scapperà di notte per incontrare il suo ex e ascoltare le telefonate di suo fratello. Nel frattempo, Vildan ruberà il diario di Nihan e vorrà mettere al corrente Kemal della paternità di Deniz. Spazio anche alle vicende di Mujgan, che continuerà a essere in stato vegetativo per colpa di Galip.

Kemal ha le registrazioni delle telefonate di Ozan e Nihan vuole ascoltarle

Kemal vorrà fare luce su quanto accaduto a Ozan e per scoprire la verità il giovane Soydere recupererà le registrazioni telefoniche delle chiamate fatte da Sezin in carcere. Nihan, intanto, vorrà ascoltare le registrazioni in mano al suo ex fidanzato e si organizzerà per vedere Kemal, scappando di notte. Kemal e la sua ex compagna collaboreranno e scopriranno qualcosa che li sconvolgerà: Ozan non si è suicidato, ma è stato ucciso. Chi avrà tolto la vita al figlio di Onder?

Vildan ruba il diario di Nihan e vuole dire a Kemal che è il padre di Deniz

Nel frattempo, Vildan ruberà il diario segreto di sua figlia, dove ha annotato, giorno dopo giorno, dettagli sulla sua vita e quella della piccola Deniz.

Nihan ha scritto in modo inequivocabile che il padre di Deniz è Kemal e Vildan vorrà mettere al corrente Soydere della paternità della bambina. Purtroppo, i piani della signora Sezin non andranno come previsto: il diario non finirà nelle mani di Kemal e ci sarà una corsa contro il tempo per recuperarlo. Intanto, ci sarà un altro colpo di scena: Mujgan è in stato vegetativo per colpa di Galip.

Il signor Kozcuoglu ha mantenuto sua moglie allettata in coma per proteggere la sua immagine. E mentre il segreto riguardante i genitori di Emir verrà a galla, le azioni della società Kozcuoglu crolleranno. Emir, intanto, giurerà vendetta contro Kemal. Soydere, intanto, scoprirà che Hakan collabora con Emir e Nihan, invece, vorrà vendicare la morte di suo fratello Ozan.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Hakan ha incontrato Zeynep

Nelle precedenti puntate di Endless love andate in onda su Canale 5, Hakan ha stretto un accordo con Emir e ha consegnato a Zeynep una lettera di Ozan. Nel frattempo, Nihan ha informato la stampa, durante un'intervista, di essere sempre più unita a suo marito e, intanto, ha chiesto a Emir di firmare un accordo per la cessione del 50% delle azioni della sua azienda. Asu, invece, ha continuato a fare affari con suo fratello Emir, nascondendo il suo legame di parentela con Kozcuoglu a Kemal.