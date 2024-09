Ayhan andrà a trovare Emir e gli proporrà di lavorare insieme contro Kemal nella puntata di Endless Love in onda martedì 10 settembre. Le anticipazioni spiegano che Ayhan avrà nelle sue mani le cambiali di Tarik e chiederà ad Emir di unire le forze sfruttando la brutta situazione che il fratello di Kemal sta attraversando. Nel frattempo Tarik proverà a parlare con Banu, ma lei non gli risponderà al telefono.

Zeynep confermerà a Emir che Kemal è sospettoso

Dopo l'incontro di Kemal con la piccola Deniz, Emir penserà che Soydere sia ormai convinto di essere il padre della bambina e non si sbaglierà.

Kemal, infatti, ripenserà alla richiesta di aiuto di Nihan di qualche giorno prima e si pentirà di averla mandata via.

Emir telefonerà subito a Zeynep per chiederle se ha notato qualcosa nell'atteggiamento di suo fratello. La ragazza confermerà i timori di Emir, perché gli dirà che Kemal con lei è più duro del solito e le ha chiesto perché ha portato la bambina a cena con sé. Zeynep, inoltre, spiegherà che suo fratello parlava in modo allusivo pur non avendole detto nulla di specifico. Poco dopo, Emir incontrerà Ayhan che gli dirà di avere impugnato le cambiali firmate da Tarik. Kozcuoğlu in un primo momento sarà molto scettico, visto che non è stato lui a prendere quella decisione, ma Ayhan sarà molto convincente.

"Voglio dare una piccola lezione a Kemal", dirà, "Hai avvolto la corda attorno al collo di suo fratello, voglio solo finire il lavoro". Emir accetterà la proposta di Ayhan e lo prenderà in squadra con sé, stringendogli la mano.

Crisi tra Banu e Tarik

Leyla, da lontano, vedrà Ayhan salutare amichevolmente Emir e salire in macchina.

"Cosa ci fai qui?", chiederà la donna ad Ayhan che però non le dirà nulla dell'accordo appena concluso. Nel frattempo, Tarik, in preda al panico per i debiti accumulati, proverà a chiamare Banu che non gli risponderà al telefono. "Come possiamo risolvere i problemi in questo modo?", dirà l'uomo a sua moglie, chiedendole di passare dal suo negozio appena potrà.

Tarik avrà anche il forte timore di perdere Banu, visto che non hanno più una base su cui costruire un futuro e i suoi genitori non vogliono ancora accettarla come nuora. "Tutto cambierà, te lo giuro", dirà ancora Tarik nel messaggio che lascerà a sua moglie.

La difficile scelta di Tarik

Nelle puntate precedenti, Tarik è andato a trovare Emir al suo risveglio in ospedale per parlargli del suo futuro, L'uomo ha comunicato a Kozcuoğlu di non voler più lavorare con lui dopo lo scontro con Kemal.

Emir ha accettato la scelta senza opporsi in modo duro come Tarik si sarebbe aspettato, ma il suo tono è stato ambiguo. Kozcuoğlu, infatti, in modo velato ha lasciato intendere che Tarik avrebbe pagato le conseguenze delle sue azioni. Risulta facile pensare che dietro i grossi debiti dell'attività del fratello di Kemal ci sia lo zampino di Emir che spera in un suo ritorno.