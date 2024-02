In Terra amara il futuro di Sermin non sarà tra i più felici. Lei che ha sempre ambito a diventare la persona più ricca di Çukurova, alla fine sarà nel gruppo dei più poveri. Finirà a fare la spazzina per le strade della città, luogo in cui troverà la morte. Durante le sue ore di servizio verrà colta da infarto, ma nessuno le presterà soccorso: il suo corpo senza vita verrà ritrovato dopo molte ore dalla polizia.

Il ritorno di Betül ha solo peggiorato la vita di Sermin

Il rientro a Çukurova di Betül poteva rappresentare per Sermin nuova linfa vitale, invece alla fine le sta procurando solamente guai.

Nelle puntate in onda in questi giorni su Canale 5, Betül sta rischiando grosso per una minaccia fatta a Hakan: gli ha scritto una lettera anonima in cui gli diceva che se avesse pagato 5 milioni di lire, lei non avrebbe rivelato la verità sulla sua identità.

Hakan però l'ha sequestrata e Betül se l'è vista brutta, ma questo sarà solo l'inizio di tante disavventure per la madre e la figlia più odiate di Çukurova.

Sermin costretta a trovarsi un lavoro

Per Betül le cose andranno veramente male quando scoprirà che il matrimonio con Çolak non è valido. A lei sarebbe piaciuto mettere le mani nel suo ingente patrimonio, ma non potrà vista la fregatura che prenderà. Madre e figlia finiranno in mezzo alla strada, senza soldi e casa.

Sarà lì che Betül penserà che tutte queste "sfortune" siano accadute per colpa di Züleyha, così ruberà una macchina, correrà a Villa Yaman con l'intenzione di ucciderla, ma alla fine per errore farà fuori Hakan.

Questo omicidio decreterà l'inizio della sua latitanza, che la porterà fino ad Aleppo. Intanto Sermin a Çukurova dovrà darsi da fare per provare ad andare avanti e grazie a Lütfiye troverà un lavoro: sarà la nuova spazzina di Çukurova.

Betül in prigione per omicidio, Sermin muore in solitudine

Per Betül le cose andranno sempre peggio: grazie a Füsun, Züleyha la troverà in Siria e la farà arrestare. Tornata a Çukurova rimarrà in prigione in attesa di processo. La sentenza darà per lei devastante: condannata all'ergastolo per l'omicidio di Hakan.

Sermin rimarrà sola e non avrà più nessuno accanto, né parenti né amici, per questo quando verrà colpita da infarto mentre svolgerà il suo lavoro per la strade di Çukurova, nessuno le presterà soccorso.

Nessuno la cercherà né si chiederà perché la donna non sia in giro, sarà la polizia a trovare il suo corpo senza vita dopo diverse ore.

Vista la morte della madre, anche Betül quando uscirà dal carcere non troverà nessuno ad attenderla. Alla fine avrà modo di uscire dalla prigione dopo 24 anni, ma visto il suo passato non rimarrà a vivere a Çukurova.