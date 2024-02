Roberto metterà Ida di fronte a un ultimatum e potrebbe costringerla a lasciare Diego nelle prossime puntate di Un posto al sole. Ida riceverà una proposta dal suo fidanzato, ma la pressione di Ferri sarà forte e prenderà una sofferta decisione. Probabilmente la donna sarà chiamata a scegliere tra suo figlio e Diego, che per i piani di Roberto e Marina rappresenta un ostacolo concreto.

Ancora ostacoli per Ida e Diego

Nelle puntate di Un posto al sole in onda in questi giorni Ida e Diego hanno ritrovato la sintonia dei primi tempi, ma decideranno di tenere nascosta la loro storia d'amore.

Probabilmente a Roberto non sfuggirà questo riavvicinamento e l'uomo dovrà trovare al più presto una soluzione. Diego ha sempre rappresentato un problema per Marina e suo marito che vorrebbero vivere con Tommaso come se fosse il loro bambino. Stando vicino a Ida il figlio di Raffaele sicuramente la spronerebbe a non mollare e la spingerebbe a ribellarsi alle manipolazioni di Marina e Roberto. Nella settimana dal 19 al 23 febbraio Diego farà una proposta inaspettata alla sua fidanzata che sarà in seria difficoltà. Cosa chiederà Giordano a Ida? Non si esclude che lui si senta pronto a una convivenza, ma questo porterebbe Ida a vivere lontana da Palazzo Palladini.

Diego soffre ancora per Ida

Vivendo nello stesso palazzo di Diego è possibile che Roberto veda Ida in sua compagnia e capisca che i due sono tornati insieme.

Preso dalla paura di una possibile ribellione di Ida, Ferri metterà subito le cose in chiaro con lei e le darà un ultimatum. Non si esclude che Roberto dica chiaramente a Ida che se dovesse lasciare casa Ferri per andare a vivere con Diego non vedrebbe mai più il suo bambino. Anche se si tratta di una scelta dolorosa, è molto difficile che Ida possa rinunciare a suo figlio e quindi a farne e spese sarebbe la sua storia d'amore.

Le trame non rivelano ancora cosa sceglierà di fare Ida, ma è certo che questa situazione farà soffrire molto Diego.

Possibile lieto fine per Tommaso, Diego e Ida

Il futuro di Tommaso è davvero a casa Ferri? Secondo la situazione attuale sembrerebbe proprio di sì, visto che Roberto è ufficialmente il padre del bambino. Sarebbe difficile, però, pensare che tutto resti così com'è e che Diego non faccia nulla per cambiare le cose.

Dopo l'abbandono di Ida il figlio di Raffaele potrebbe essere ancora più agguerrito contro i Ferri e convincere in qualche modo la madre di Tommaso a cercare una via d'uscita. Nelle puntate andate in onda su Rai 3 c'è stato un momento molto felice per Ida e Diego che sono andati a prendere il piccolo Tommaso dal nido e sembravano una vera famiglia. Potrebbe essere proprio questo il lieto fine per questa storia lunga e difficoltosa.