È iniziato il conto alla rovescia per l'evento più atteso della stagione in corso di Un posto al sole. Venerdì 15 marzo ci sarà il matrimonio tra Riccardo e Rossella, e c'è grande curiosità su quello che potrebbe accadere. In questi giorni si sono susseguiti rumor e ipotesi e sono circolati diversi scatti in rete che hanno anticipato gran parte di ciò che vedremo.

A poco meno di un mese dall'evento su Tv Sorrisi e Canzoni sono apparsi anche i primi scatti ufficiali che svelano alcuni retroscena molto interessanti, tra ritorni e assenze più o meno giustificate, come quella di Luca e Giancarlo.

Ovviamente persiste il mistero più grande: quello relativo all'esito delle nozze e al misterioso personaggio in moto che appare all'esterno della chiesa.

Un posto al sole, anticipazioni marzo: tornano il padre di Rossella e la madre di Michele

Negli scatti ufficiali e non del matrimonio sono visibili, oltre a Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati), anche Silvia (Luisa Amatucci), Michele (Alberto Rossi), Otello (Lucio Allocca), Raffaele (Patrizio Rispo), Ornella (Marina Giulia Cavalli), Diego (Francesco Vitiello), Niko (Luca Turco), Giulia (Marina Tagliaferri) e Manuela (Gina Amarante). Ovviamente altri potrebbero unirsi, ma al momento questo è ciò che è trapelato. In rappresentanza del dottor Crovi (salvo colpi di scena) ci sarà solo sua madre, Isabella Veneziani (Beatrice Fazi).

L'attrice, dopo una breve comparata, tornerà per le nozze del figlio.

In tema di ritorni un po' a sorpresa si rivedrà Luciano Simioli (Fabio Balasso), il vero padre di Rossella, mentre tra gli invitati è stata avvistata anche Mita Medici, che per anni ha prestato il volto alla psicanalista Marisa Saviani, madre di Michele.

Gli assenti eccellenti

Tra le defezioni saltano all'occhio quelle di Nunzio (Vladimir Randazzo) e Virginia (Desirée Noferini): i due potrebbero non essere felici di presenziare, anche se per qualcuno arriveranno in modo meno "formale". Ovviamente nulla da fare per Franco e Angela, il cui addio risulta sempre più confermato.

Curiose le assenze di Luca e Giancarlo, mentre Filippo e Serena dovrebbero essere presenti.

Pare che non ci sarà spazio invece per Ferri e Marina, ma del resto non sono mai stati in buoni rapporti con la famiglia Saviani-Graziani. Per quanto non ci siano immagini, dovrebbero esserci invece sicuramente anche Guido e Mariella.

Il mistero del personaggio sulla moto

Senza girarci troppo intorno, il mistero più grande risulta essere quello del misterioso personaggio in moto presente all'esterno della chiesa. Ovviamente potrebbe essere un figurante, ma c'è chi scommette che sotto quel casco possa nascondersi o Nunzio o Virginia. Negli scatti ufficiali e non nessuno dei due è presente. Tale retroscena non è necessariamente significativo, ma in parte potrebbe confermare le voci in merito alla riproposizione dell'iconica fuga in moto di Franco e Angela.

Al momento non c'è altro, ma nei prossimi giorni verranno sicuramente svelati ulteriori dettagli in merito a queste nozze.