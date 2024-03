Finn si allontanerà da Steffy e si lascerà consolare da Hope nelle puntate di Beautiful prossimamente in onda in America.

L'uomo non riuscirà a perdonare sua moglie per aver tolto la vita alla madre e confiderà ad Hope tutti i suoi pensieri in merito alla questione. La figlia di Brooke saprà ascoltare il medico e gli dirà che la sua sofferenza è giustificata nonostante il male che Sheila ha inflitto alla sua famiglia. Hope ricorderà a Finn che in qualunque momento potrà contare su di lei e l'uomo non potrà fare altro che ringraziarla per la comprensione.

Finn darà a Deacon la cattiva notizia

Dopo aver appreso la terribile notizia della morte di Sheila, Finn resterà pochi minuti sul luogo del delitto con Steffy, dopo lascerà sua moglie e andrà a casa di Deacon.

Sharpe non saprà ancora nulla della morte di Sheila e per lui sarà un vero e proprio trauma, tanto che uscirà subito in lacrime. Finn resterà da solo a casa di Deacon e guarderà la foto di sua madre, ripercorrendo i ricordi dei pochi momenti trascorsi insieme. Hope arriverà a casa di suo padre e vi troverà Finn che le racconterà che Deacon è andato via appena saputo della morte di Sheila.

La donna abbraccerà subito il medico: "Mi dispiace". Finn si lascerà andare tra le braccia di Hope, trovando in lei una valida confidente.

A differenza dal resto della sua famiglia, infatti, la donna non giudicherà l'operato di Sheila e comprenderà bene il dolore che Finn sta provando in quel momento. "È colpa di Steffy", dirà Finn in lacrime, "Era mia madre e ora non la rivedrò più".

Una confidente inaspettata per Finn

Hope abbraccerà Finn e ascolterà i suoi pensieri, dicendogli che nonostante tutto Sheila era sua madre, è normale che lui reagisca così alla notizia della sua morte.

La figlia di Brooke inviterà ad ogni modo Finn a pensare a quello che ha ancora: una moglie che lo ama, i suoi figli e Li, la donna che lo ha amato sin da quando era bambino.

"Non credo di poter restare in quella casa", risponderà Finn, ancora scosso per il grave lutto. Nel frattempo, Deacon arriverà a casa di Steffy e chiederà spiegazioni su quello che è accaduto.

"Hai ottenuto quello che volevi", urlerà con rabbia, e Ridge spiegherà subito che Sheila si è introdotta a casa di sua figlia terrorizzandola. Forrester sarà molto irritato per l'assenza di Finn che in quel momento avrebbe dovuto sostenere sua moglie.

Sheila è morta davvero?

Nelle puntate precedenti, Sheila è stata uccisa da Steffy ed è uscita di scena. Si tratta dell'ennesimo trucco della perfida signora Carter? L'ultima volta, Sheila aveva finto di essere stata sbranata da un orso per spegnere l'attenzione su di sé, ma questa volta la faccenda sembra più complicata.

Steffy, infatti, ha pugnalato sua suocera e i medici ne hanno accertato il decesso. I fan di Beautiful, tuttavia, sanno che in questa soap tutto può succedere: non si esclude dunque che potrebbe emergere un colpo di scena che cambi le carte in tavola.