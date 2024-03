Sheila è stata dichiarata morta nelle recenti puntate di Beautiful in onda in America, ma un colpo di scena potrebbe cambiare le carte in tavola. È possibile ipotizzare infatti che in realtà Steffy abbia pugnalato in realtà Sugar, la ex complice che Sheila diversi anni fa aveva fatto sottoporre a un'operazione chirurgica per diventare la sua perfetta sosia. Il particolare delle dita del piede si rivelerebbe fondamentale in questo caso, visto che a Sheila manca un dito. Nelle puntate precedenti, la signora Carter aveva affermato di aver incontrato qualcuno del suo passato e non si esclude che si tratti proprio di Sugar.

La breve apparizione di Sugar in Beautiful

Le vicende di Beautiful sono sempre pronte a sorprendere e non si esclude che un colpo di scena possa arrivare proprio subito dopo la dichiarazione di morte di Sheila. La donna, dopo essersi introdotta nel giardino di casa di Finn, è stata pugnalata a morte da Steffy.

Ma è davvero uscita davvero di scena? Per conoscere la verità dei fatti è ancora presto, ma è probabile che Sheila non sia la stessa donna che Steffy ha aggredito. Nonostante tutto faccia pensare a lei, infatti, non bisogna dimenticare che Sheila ha una perfetta sosia, Sugar, un personaggio apparso nella soap nel lontano 2003. All'epoca, nel mirino della signora Carter era finito il ricco imprenditore Massimo Marone, padre biologico di Ridge da cui la donna pretendeva 100 milioni di dollari.

In quel caso, Sheila si era avvalsa della collaborazione del suo braccio destro Sugar per rapire l'intera famiglia, Ridge, Nick e Brooke. La vicenda si era conclusa con l'apparente morte di Ridge e con la fuga di Sheila e Sugar.

La fuga di Sheila e Sugar e l'operazione chirurgica

Sugar era una guardia carceraria abbagliata dal carisma di Sheila e la fuga delle due donne è proseguita in "Febbre d'Amore" nel 2005.

Qui la signora Carter aveva spinto con l'inganno Sugar a sottoporsi ad un'operazione chirurgica che l'ha resa identica a lei. Sheila ha denunciato la sua sosia che è andata in una prigione psichiatrica al suo posto e lei si è assicurata in questo modo una maggiore libertà. Tornando alle puntate trasmesse nelle scorse settimane in America, Steffy ha pugnalato Sheila al cuore, ma nessuno ha controllato le dita dei suoi piedi.

La signora Carter, infatti, aveva da tempo amputato una delle dita dei piedi per fingere di essere stata aggredita da un orso e inscenare la sua morte.

Nelle prossime puntate potrebbe emergere che la vittima di Steffy non è Sheila, bensì Sugar e questo rimescolerebbe nuovamente le carte. Poco prima dell'aggressione, peraltro Sheila aveva raccontato di aver incontrato qualcuno del suo passato: potrebbe trattarsi proprio di Sugar.