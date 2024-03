Brooke penserà a Ridge in lacrime e non riuscirà a farsi una ragione del suo abbandono nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni spiegano che nella sua casa la donna continuerà a chiedere "Perché ti arrendi con noi Ridge, perché?". Nel giorno delle nozze tra Forrester e Taylor, Brooke potrà contare sulla vicinanza di Donna e Katie e riceverà anche una sorpresa gradita: l'arrivo di suo padre Stephen e Lucy che apprenderanno la notizia della rottura con suo marito.

Le sorelle Logan saranno unite più che mai

Per Brooke arriveranno dei momenti di profondo sconforto nel giorno delle nozze tra Ridge e Taylor.

Nella sua casa, la signora Logan ripenserà in lacrime al suo amore perduto e non riuscirà a farsene una ragione: "Perché ti arrendi con noi Ridge, perché?" continuerà a ripetersi. Brooke soffrirà in silenzio pensando che in quel momento l'uomo che ama sta per sposare la sua rivale. La delusione sarà molta, ma Brooke potrà contare sull'aiuto di Donna e Katie che le prometteranno di non lasciarla mai sola e che supereranno insieme questa giornata difficile. All'improvviso a casa Logan busseranno alla porta Stephen e Lucy che faranno una graditissima sorpresa a Brooke, felice di riabbracciare suo padre e la sua fidanzata. Lucy spiegherà che si trovavano di passaggio e hanno pensato di salutare le sorelle Logan.

La preziosa sorpresa di Stephen e Lucy

Brooke accoglierà gli ospiti con entusiasmo, ma non potrà nascondere la sua tristezza a suo padre. La donna rivelerà a Stephen che in quel momento Ridge sta sposando Taylor e l'uomo abbraccerà sua figlia. Brooke si farà coccolare da suo padre che le dirà che Thomas è sempre stato un grosso ostacolo peri l suo matrimonio, visto che non l'ha mai accettata.

Stephen aggiungerà anche che Ridge avrebbe dovuto fare di più per salvare il suo rapporto con Brooke. La donna ringrazierà suo padre per la presenza preziosa in quel momento, ma non riuscirà a darsi una spiegazione per quello che sta succedendo. Stephen proverà a ragionare con sua figlia e anche se non sapranno in che modo, ipotizzeranno che Thomas si sia intromesso nella vita di suo padre.

La rivelazione di Douglas e l'arrivo di Taylor hanno messo in difficoltà Thomas

Nelle puntate precedenti il piccolo Douglas ha confessato a Steffy che Thomas ha tramato per distruggere il matrimonio di Ridge e Brooke. A un passo dalle nozze dei suoi genitori, Steffy ha affrontato con durezza suo fratello e si è detta decisa a rivelare tutto a Ridge prima del matrimonio con Taylor. Thomas ha provato in tutti i modi a fermarla e in quel momento la futura sposa è entrata nella stanza e ha capito che era successo qualcosa di grave tra i suoi figli.