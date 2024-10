Emir porterà Nihan a casa di Kemal e la inciterà a dare fuoco a tutto nella puntata di Endless Love di sabato 26 ottobre. Le anticipazioni rivelano che Emir sarà certo che Kemal abbia preso Deniz e per vendicarsi cospargerà di benzina casa Soydere. Tarik lo pregherà di fermarsi, ma soltanto Nihan riuscirà ad impedire il peggio. La donna, infatti, si piazzerà davanti alla porta della casa e suo marito sarà costretto ad evitare di usare l'accendino. Zeynep rimetterà insieme i pezzi e capirà che Kemal è il padre di Deniz, anche se Emir non le darà una risposta chiara in merito.

Il rapimento di Deniz e la rabbia di Emir

Il piano di Kemal per rapire Deniz andrà in porto grazie a Zehir che riuscirà a prendere la bambina con la complicità di Nihan e Leyla. Mentre l'uomo porterà Deniz lontano dalla villa, Kemal sarà arrestato per violazione di domicilio e quando Emir si accorgerà che la bambina non è più in casa andrà su tutte le furie. Nihan fingerà di essere molto preoccupata e andrà a denunciare la scomparsa di Deniz con suo marito. Kozcuoğlu sarà certo che Kemal sia l'artefice di tutto, ma la polizia non avrà nulla contro di lui e lo rilascerà poco dopo l'arresto. Nel frattempo, a casa Soydere, Zeynep, Tarik e Banu si domanderanno dove siano finiti Huseiyn e Fehime. La situazione si farà decisamente più tesa quando Emir arriverà a casa Soydere in preda alla rabbia e inizierà a spargere benzina, deciso a dare fuoco a tutto.

Nihan sarà terrorizzata all'idea dell'ennesima vendetta da parte di suo marito e farà di tutto per farlo desistere. A quel punto, Emir metterà sua moglie alla prova: se davvero non ha nulla a che vedere con il rapimento dovrà incendiare la casa di Kemal. Nihan non cederà alla provocazione di suo marito, il quale le ricorderà che, quando lui rapì Deniz, lei non esitò a dare fuoco alla villa di famiglia.

Trambusto a casa Soydere

Banu, Tarik e Zeynep usciranno allarmati dalle urla di Emir che darà un accendino a sua moglie e le ordinerà di bruciare tutto. "Tuo fratello ha rapito Deniz", urlerà Kozcuoğlu a Tarik che lo pregherà di fermarsi, assicurandogli di non sapere nulla del sequestro. L'unico modo per fermare Emir per Nihan sarà piazzarsi davanti alla porta di casa Soydere dicendosi disposta a bruciare pur di evitare questo grave affronto.

Zeynep inizierà a mettere insieme i pezzi e si renderà conto che Deniz è la figlia di Kemal. La ragazza andrà da Emir per avere direttamente da lui una risposta, ma lui si limiterà a dirle che se tiene alla sua famiglia dovrebbe collaborare per riportare la bambina sana e salva da lui.

La soffiata di Banu e l'arresto di Kemal

Nelle puntate precedenti Kemal ha approfittato del trasloco di Leyla per confondersi con gli operai e introdursi nella villa. Emir, tuttavia, avendo saputo da Banu che Kemal avrebbe rapito sua figlia, non si è fatto trovare impreparato e ha beccato subito Soydere. Grazie alle telecamere di sorveglianza, Emir ha visto Kemal e ha chiamato la polizia per farlo arrestare. In realtà, Soydere sapeva che lui avrebbe fatto da esca per distrarre il nemico e permettere a Zehir di entrare indisturbato nella stanza della bambina.