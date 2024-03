Nihan scoprirà che la casa in cui sognava di vivere con Kemal è in vendita nella puntata di Endless Love di mercoledì 3 aprile. Le anticipazioni spiegano che Emir capirà che sua moglie desidera quell'immobile e si darà da fare per comprarlo. Nel frattempo Kemal continuerà a struggersi per la sua storia d'amore finita e quando Nihan gli darà appuntamento vicino al muro che lei aveva disegnato con una dichiarazione d'amore, lui non avrà il coraggio di incontrarla. Quando Nihan andrà via, però, lui resterà a piangere e tenterà di cancellare le scritte delle loro promesse, mentre qualcuno fotograferà tutto e manderà le immagini a Emir.

L'appuntamento al muro delle prime promesse per Kemal e Nihan

La storia d'amore tra Kemal e Nihan sembrerà irrecuperabile, eppure il destino continuerà ad unire le strade dei due innamorati. Dopo il colloquio in commissariato per suo fratello, Nihan sospetterà che Emir abbia a che vedere con il suo arresto e lo affronterà. La ragazza, inoltre, chiederà a Ozan di non frequentare più Zeynep, perché è la sorella di Kemal. Quest'ultimo, invece, dopo aver appreso da sua sorella che era iscritta ad un'agenzia per attori è andato ad informarsi e ha scoperto che l'agente è un amico di Emir. Ormai sarà chiaro sia a Nihan che a Kemal che Kozcuoğlu sta giocando con le loro vite. La moglie di Emir manderà un messaggio a Kemal per dargli appuntamento vicino al muro che aveva disegnato per lui.

I ricordi continueranno a tormentare i due protagonisti

Kemal andrà all'appuntamento di Nihan, ma non avrà il coraggio di uscire dalla macchina per incontrarla. L'ingengere aspetterà che la ragazza sia andata via per lasciarsi andare ai ricordi. Accanto a quella scritto Kemal si dispererà per il suo amore e tenterà di cancellare la scritta in cui Nihan diceva di amarlo.

Qualcuno osserverà tutto e invierà le immagini a Emir. Nel frattempo, Nihan sarà impegnata a fare jogging quando vedrà che la casa che sognava di comprare con Kemal è in vendita. Guardandola, per Nihan sarà impossibile ignorare il ricordo dei bei momenti trascorsi con lui e la nostalgia prenderà ancora il sopravvento. I pensieri di Nihan saranno interrotti da Emir che si avvicinerà a lei e noterà che sta guardando quella casa.

L'uomo si accorgerà che sua moglie desidera quell'immobile e si darà da fare per acquistarlo, sperando di sorprenderla.

Il piano di Emir per far finire Ozan in commmissariato

Nelle puntate precedenti, Ozan ha ricevuto in prestito da suo cognato l'auto per andare a prendere Zeynep dall'agenzia. I due ragazzi sono stati fermati e portati in commissariato, perché Ozan era sprovvisto di patente e documenti e le famiglie Sezin e Soydere si sono ritrovate ancora faccia a faccia. Emir ha approfittato del momento per rubare il telefono di Zeynep e conoscere ancora qualcosa di lei. Una volta da solo, l'uomo ha chiamato Salih avendo visto la sua chiamata senza risposta. L'amico di Kemal ha subito mandato un messaggio a Zeynep, lasciando intendere di essere innamorato di lei ed Emir è sembrato soddisfatto per aver trovato un'altra carta da giocare.