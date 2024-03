Emir ruberà il telefono di Zeynep in commissariato e noterà una chiamata persa da parte di Salih nella puntata di Endless Love di martedì 2 aprile. Le anticipazioni raccontano che la famiglia Sezin si ritroverà ancora faccia a faccia con Kemal che dovrà andare a prendere sua sorella, fermata con Ozan in macchina senza documenti. I sospetti di Soydere si faranno sempre più concreti e l'uomo avrà la certezza che Emir stia giocando con le vite dei componenti della sua famiglia. Nel frattempo, Vildan proverà a contattare Onder ma l'uomo si troverà da Leyla.

Zeynep confesserà a suo fratello di essersi iscritta ad un'agenzia per diventare un'attrice.

Zeynep e Ozan trattenuti in commissariato

Kemal andrà a prendere Zeynep al commissariato e scoprirà che sua sorella era in compagnia di Ozan che guidava un'auto senza documenti. L'ingegnere sarà furioso con sua sorella, ma quando scoprirà che la macchina era di Emir avrà il forte sospetto che si tratti di un piano architettato dal suo nemico. In commissariato ci sarà anche Nihan con la sua famiglia e la situazione sarà molto imbarazzante per Kemal. Emir fingerà di non sapere che Zeynep fosse sua sorella e questo farà indispettire ancora di più l'ingegnere Approfittando della situazione di confusione, Emir prenderà il telefono di Zeynep e lo terrà con sé.

L'uomo vedrà una chiamata persa da parte di Salih che nel frattempo parlerà a sua madre dei suoi sentimenti per Zeynep.

Emir riuscirà a far tornare a casa Zeynep e Ozan

Successivamente, Kozcuoglu si farà avanti con il commissario e chiederà di rilasciare i ragazzi, garantendo per loro e spiegando che Ozan è suo cognato, mentre Zeynep è un'amica.

Kemal porterà via sua sorella dal commissariato e le chiederà spiegazioni sul suo incontro con Ozan. La ragazza spiegherà di essersi iscritta all'agenzia di Faith Kokakgil per lavorare come attrice ed è stata Nihan ad aiutarla in questo. Zeynep ha aggiunto che Ozan è andata a prenderla e lei ha accettato il passaggio. Kemal dirà a sua sorella che non lavorerà più per quell'agenzia e la ragazza lo supplicherà di non dire nulla ai loro genitori.

Nel frattempo, in commissariato, Emir proverà a calmare la famiglia di Ozan, dicendo che si è trattato solo di una bravata e che loro lo trattano ancora come un ragazzino. Nihan sarà infastidita dall'atteggiamento di suo marito e lo incolperà per aver prestato la sua macchina a Ozan. Nel frattempo, Vildan continuerà inutilmente a contattare suo marito che non risponderà al telefono. La donna ignorerà che Onder è andato a trovare Leyla per metterla in guardia su Kemal e chiederle di smettere di frequentarlo. Quando l'uomo vedrà le chiamate contatterà Vildan che gli chiederà di raggiungerla subito in commissariato perché Ozan è nei guai. Quando Onder arriverà sua moglie sarà furiosa, mentre Emir gli rinfaccerà di aver salvato ancora una volta la sua famiglia senza di lui.

Il passato di Vildan e Leyla

Onder ha nascosto alla moglie di essere andato a trovare Leyla, perché Vildan non vuole che i due abbiano più contatti. Molti anni prima, infatti, Onder ha lasciato Leyla sull'altare preferendo sua sorella a lei. Per trent'anni Leyla e Vildan non hanno più avuto rapporti, ma Onder è andato a casa di sua cognata dopo aver scoperto il legame tra lei e Kemal. L'uomo è andato alla villa per mettere in guardia Leyla e chiederle di allontanarsi dall'ingegnere, perché potrebbe essere molto pericoloso.