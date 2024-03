Dopo la pausa di Pasquetta, Endless Love torna in onda con nuovi episodi da martedì 2 a venerdì 5 aprile e in queste giornate si assisterà al pedinamento di Leyla da parte degli uomini di Emir. Kemal li coglierà in flagrante e li riprenderà per poi inoltrare il filmato al suo rivale. Intanto Ozan si è innamorato di Zeynep, ma Nihan lo esorterà a dimenticarla perché si tratta della sorella del suo ex. Successivamente la donna darà appuntamento a Kemal ma lui non si presenterà.

Zeynep in commissariato, Kemal sospetta di Emir

Zeynep si ritroverà bloccata dalla polizia e Kemal andrà a prenderla.

Una volta giunto in commissariato, l'ingegnere apprenderà che la sorella si trovava nella macchina di Emir, ma alla guida c'era Ozan. Quest'ultimo era sprovvisto di documenti e patente, per questo motivo è stato condotto in commissariato. Pur essendo furibondo, Kemal Soydere inizierà a sospettare che dietro alla vicenda si celi l'ombra di Emir.

Nel frattempo Nihan esorterà suo fratello a dimenticarsi di Zeynep, successivamente avrà un appuntamento con Kemal proprio davanti al murale in cui anni addietro lui le disse di amarla. L'incontro, però, non si verificherà mai perché una volta giunto sul posto, l'ingegnere accosterà la macchina, osserverà la ragazza e attenderà che se ne vada.

Nihan cacciata dall'azienda del suo ex, Asu riferisce l'accaduto a Fehime

Spazio anche a Leyla, che prossimamente si sentirà pedinata dagli uomini di Emir e lo confesserà a Kemal. Questi coglierà in flagrante gli individui in questione e li filmerà per poi inoltrare il video a Emir, invitandolo a lavorare anziché a spiarlo.

Intanto Nihan sarà sul punto di stoppare i lavori del murale all'azienda del suo ex, quando finirà per avere un acceso scontro verbale con Asu.

Come se non bastasse, successivamente Nihan si ritroverà ad avere un confronto con Kemal riguardo la vicenda che ha coinvolto Zeynep e Ozan, ma l'uomo la reputerà una ficcanaso e la caccerà dalla sua azienda.

Asu rivelerà a Fehime l'accaduto, con la speranza di entrare nelle grazie della donna che poco dopo verrà informata dell'assunzione di Zeynep presso un'agenzia.

Fan commentano la trappola di Emir a Ozan

Continuano i piani machiavellici di Emir che prossimamente riuscirà a incastrare il malcapitato Ozan, mettendolo alla guida della sua auto senza fornirgli la patente e i documenti. Sarà così che il giovane sarà portato al distretto di polizia insieme a Zeynep. Una volta appreso che cosa e successo a sua sorella e al fratello di Nihan, l'ingegnere non avrà alcun dubbio e sospetterà di Emir.

Intanto la vicenda è stata prontamente commentata sui social, all'interno delle pagine dedicate a questo sceneggiato turco. C'è chi ha descritto il marito di Nihan come un uomo estremamente cattivo e chi lo ha chiamato "carogna".

"Si era capito che era una trappola, questo è di una cattiveria unica" ha scritto una fan. "Una vera carogna questo Emir", ha dichiarato un utente. "Ma che fetente è Emir" ha sentenziato un'altra fan della soap.