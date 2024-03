Fikret e Abdulkadir lotteranno tra la vita e la morte in ospedale nella puntata di Terra Amara in onda nella serata di domenica 31 marzo. Le anticipazioni raccontano che il cognato di Zuleyha farà un incidente con l'auto e il medico che potrebbe salvargli la vita sarà in vacanza in Svizzera, ma Hakan riuscirà a portare il luminare ad Adana. Nel frattempo Abdulkadir verserà in gravi condizioni dopo la sparatoria nel tentato rapimento di Betul. Quest'ultima veglierà su di lui, ma poi dovrà fare una scelta e preferirà lasciare il suo amato da solo per andare a sposare Colak.

L'incidente di Fikret e la disperazione di Lutfiye

Fikret si recherà a Mercyn per occuparsi di un problema di lavoro che riguarda l'azienda Yaman e avrà un terribile incidente. L'uomo sarà portato in fin di vita in ospedale con un'emorragia cerebrale in corso e avrà poche speranze di salvarsi. I medici saranno poco ottimisti e spiegheranno alla famiglia che solo un delicato intervento potrebbe salvare la vita a Fikret. Il chirurgo che dovrebbe eseguire l'operazione, tuttavia, sarà in vacanza in Svizzera e non avrà nessuna intenzione di tornare ad Adana. Zuleyha e Lutfiye saranno devastate perché gli altri medici non si sentiranno in grado di effettuare un intervento così delicato. Cetin inizierà a sospettare che Fikret sia stato vittima di un attentato da parte di Colak.

I dubbid i Cetin e Zuleyha sull'incidente

Zuleyha ascolterà i dubbi di Cetin che spiegherà come Fikret abbia perso all'improvviso il controllo della sua auto. I sospetti su Colak saranno inevitabili: "Sì, è probabile, tutto quadra", diranno Zuleyha e Lutfiye. Nel frattempo Hakan si darà da fare per convincere il luminare a tornare ad Adana per tentare di salvare Fikret.

Grazie alle sue conoscenze, Gumusoglu riuscirà a portare il medico in ospedale e il cognato di Zuleyha sarà sottoposto all'intervento. Nel frattempo anche le condizioni di Abdulkadir peggioreranno, tanto che il suo medico di fiducia si rifiuterà di agire e consiglierà a Betul di portarlo in ospedale. La donna sarà disperata all'idea di perdere l'uomo che ama, mentre Colak verrà a sapere da Sermin che la sua sposa è stata rapita da Keskin.

Betul in lacrime veglierà su Abdulkadir che non si sveglierà dopo l'operazione subita e non avrà altro tempo per restare. La donna lascerà Keskin in lacrime e correrà da Colak per sposarlo e portare avanti il suo piano.

La resa di Colak e dei suoi uomini cacciati da Fikret

Nelle puntate precedenti Colak ha fatto irruzione a villa Yaman con i suoi uomini. L'uomo inizierà a sparare per vendicarsi dell'umiliazione che Zuleyha ha inflitto a Betul proiettando il suo filmato al cinema. In quel momento è arrivato Fikret che ha aggredito Colak e lo ha costretto alla resa. Hasmet e i suoi uomini sono andati via da villa Yaman sconfitti, ma Colak ha giurato vendetta nei confronti di Fikret. Per questo motivo tutti sospettano che l'incidente del nipote di Lutfiye non sia stato solo un caso.