Nel post-puntata della 43^ puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 11 marzo, Alessio Falsone ha discusso con Perla Vatiero per via dei giudizi espressi dalla sorella di quest'ultima in una recente intervista. "La mia responsabilità qual è di essere troppo simpatico? Tu non prendi mai posizione": ha fatto notare l'imprenditore alla sua compagna di reality.

Il confronto

Durante la diretta del GF, Alfonso Signorini ha chiamato Perla Vatiero in SuperLed e ha mostrato il commento della sorella Loana su Alessio Falsone: "Un pagliaccio".

Terminata la puntata, Alessio ha affrontato l'argomento con Vatiero [VIDEO] e ha ammesso di esserci rimasto male per quanto accaduto: "Se fossi stato sposato non ci avrei provato, ma che discorso è?

Ci sono parole per tutti. Quando leggi quelle robe lì, secondo me una deve essere netta e deve dire 'Loana non c'è motivo di dire questo'. Mi ha dato del pagliaccio, ci rimango male che non prendi una posizione". "Io ti conosco da 20 giorni e mi fido. Vedo i dettagli, vedo dei comportamenti e so che non è così": ha prontamente risposto Perla.

Falsone ha chiesto alla compagna di reality perché la sorella non ha detto le stesse cose del rapporto che c'era tra Perla e Giuseppe, ma Vatiero anche in questo casa ha ribadito che anche Garibaldi è stato messo in discussione.

Infine Alessio ha spiegato a Perla di non riuscire ad essere più spontaneo nei suoi confronti: "Io non ho mai detto una cosa sbagliata nei tuoi confronti.

La mia responsabilità quale è di essere troppo simpatico? Io sono fatto così. Ti voglio preparare la colazione? Cosa faccio, la preparo o no?".

L'abbraccio tra Alessio e Perla

Successivamente i due concorrenti si sono ritrovati in giardino e Perla ha chiosato: "Io non penso che il tuo bene sia finto". "Lo so, ma hai avuto dei dubbi", ha tagliato corto Falsone.

Dal canto suo Vatiero ha ammesso di avere sollevato dei dubbi ma perché all'interno della casa del GF è normale amplificare quanto viene detto in puntata: "Io ho eliminato subito i miei dubbi".

La conversazione fra i due si è conclusa con un abbraccio e Alessio ha aggiunto: "Perla io ti abbraccio sempre, non intendevo nulla di più".

Cos'è successo tra Vatiero e Falsone

Perla Vatiero e Alessio Falsone hanno mostrato di avere subito un certo feeling, tanto che Mirko Brunetti (ex di Perla) è arrivato a pensare che fra i due non ci fosse solamente una semplice amicizia.

Nell'ultimo periodo fra i due c'è stato un certo distacco, ma solamente perché Falsone ha cominciato ad avere un flirt con Anita Olivieri. La vicinanza di Alessio a Perla è stata vista dalla sorella di Vatiero come una possibile strategia, per questo l'ha definito un "pagliaccio".