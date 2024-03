Mercoledì 20 marzo, sul sito del Grande Fratello è stata pubblicata una clip in cui Alessio Falsone e Massimiliano Varrese hanno commentato lo screzio avuto al termine della puntata dello scorso lunedì. Senza giri di parole Falsone è tornato ad attaccare il compagno di reality: "È un insicuro cronico". Dal canto suo Varrese ha tagliato corto: "Gli brucia che non entra nelle grazie di un leader come me".

Le dichiarazioni di Falsone

Al termine della 45^ puntata, Alessio stava facendo un discorso con Perla Vatiero in merito all'eliminazione di Paolo Masella: "Qual è il valore meritocratico perché non riesco a capirlo.

Perché il pubblico non si è affezionato a Paolo?". Il riferimento è al fatto che Masella è stato eliminato in un televoto flash contro Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese: il più votato diventava terzo finalista, mentre il meno votato doveva abbandonare il programma.

Dopo un botta e risposta con Varrese, Falsone è stato chiamato in confessionale per esprimere il suo pensiero: "Uno che fa l'attore e si mette a fare quelle scenette, è chiaro che sta recitando. È lecito, ma non può farmi i pezzi dove dice che non pensava di essere ripreso. Come fai ad essere credibile? Purtroppo è un insicuro cronico e quindi succede che il mio modo di fare scatena in lui le sue insicurezze".

La versione degli altri concorrenti

In un secondo momento è stato chiamato in confessionale anche Massimiliano Varrese. In merito al litigio avuto con Falsone ha chiosato: "Lui ha iniziato a dire che non capiva il pubblico cosa vede. Io vedo il suo atteggiamento da sbruffone e secondo me è un atteggiamento di chi soffre del complesso d'inferiorità.

Evidentemente gli brucia che non riesce ad entrare nelle grazie di un leader come me". "Dite al signor Alessio che lui ha tutto da dimostrare, io non devo dimostrare niente a nessuno. Mi alzo al centro del palco e mi prendo la scena", ha poi concluso Massimiliano.

Invece Beatrice Luzzi ha affermato: "Alessio è un po' faticoso di carattere, è sempre un po' sul piede di guerra.

Massimiliano forse è un po' simile a lui. Sono entrambi due persone che gli manca un po' la visione benevola delle cose".

Alessio Falsone a rischio eliminazione

Intanto questi potrebbero essere gli ultimi giorni di Alessio Falsone nella casa del GF. Il concorrente è finito al televoto eliminatorio con Simona Tagli e Federico Massaro: tra loro tre, il meno votato dovrà lasciare la casa di Cinecittà in modo definitivo.

Gli ultimi screzi avuti dall'imprenditore all'interno del Reality Show potrebbero portare i telespettatori a votare uno tra Federico e Simona. Il verdetto del televoto verrà annunciato nella puntata di giovedì 21 marzo.