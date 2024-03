Giovedì 21 marzo, nella casa del Grande Fratello si è tenuto un confronto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi al termine del quale l'attrice ha spiegato al compagno di reality di voler prendere le distanze, il tutto per evitare di rivivere le stesse situazioni già affrontate nei mesi scorsi, quando i due hanno deciso di interrompere il loro rapporto.

Nuovi screzi tra Beatrice e Giuseppe

Mentre si trovava in cucina, Giuseppe ha cercato di abbracciare Beatrice ma lei si è scansata.

Poco dopo l'attrice ha spiegato i motivi della sua freddezza: "Non voglio più avere a che fare con te".

"È sempre la stessa storia, ci avviciniamo ma poi con i tuoi cambi d'umore torniamo sempre al punto di partenza", ha replicato stizzito Garibaldi.

Successivamente i due concorrenti si sono ritrovati in giardino e Luzzi ha chiosato: "Sei cattivo sai? Fai tanto il buono, ma in realtà sei cattivello. Ti permetti di trattare le persone come vuoi, ma stavolta non ci casco. Hai già fatto come volevi in questi sei mesi, eviterei gli ultimi giorni".

A quel punto Garibaldi ha spiegato di essere rimasto deluso perché la sera precedente l'attrice l'ha allontanato mostrando di non volersi intrattenere in sua compagnia, lei però ha replicato che non si può risolvere tutto con un abbraccio: "Non siamo fidanzati che ti avvicini, mi abbracci e passa tutto.

Se ti dico di lasciarmi stare, non puoi offenderti per un mancato abbraccio se dopo cinque mesi hai fatto di tutto e di più per farmi stare male".

"Io non pretendo nulla", ha replicato il 31enne.

Luzzi-Garibaldi: perché hanno chiuso la loro storia?

Giuseppe e Beatrice lo scorso autunno avevano avviato una frequentazione nella casa del GF, ma per via dei continui litigi hanno poi deciso di interromperla.

Da quel momento tra i due è calato il gelo e ognuno, nei mesi a venire, ha avuto modo di recriminare su qualcosa: lui ha spesso insinuato che l'attrice si sia avvicinata solo per muovere le dinamiche del gioco, lei ha sempre accusato il 31enne di essersi fatto influenzare nei giudizi dalla sua amica Anita Olivieri.

Nell'ultimo periodo tra Luzzi e Garibaldi sembrava essere tornato il sereno, tanto che nei giorni scorsi si erano appartati in piscina con qualcuno pronto a scommettere che stando ai suoni ripresi dai microfoni ambientali si sarebbero anche scambiati un bacio.

Il parere degli utenti social

Intanto sui social diversi utenti hanno espresso un commento su quanto sta accadendo tra Beatrice e Giuseppe.

Un telespettatore ha commentato: "È confermato. Beatrice ha dato picche a Giuseppe". Un altro ha chiosato: "Si come no. Lei è sotto un treno per Giuseppe, fatevene una ragione". Un altro utente è convinto che Garibaldi si sia avvicinato alla 53enne solo per strategia: "Che a Beatrice piaccia Giuseppe siamo tutti d’accordo penso. Peccato che a lui non piaccia lei, ma gli piacciano tantissimo i suoi fan".