"Non è buona, non è simpatica, non è interessante, non è intelligente": con queste affermazione nel segreto del confessionale del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha criticato duramente Grecia Colmenares. Le critiche arrivano per via di un nuovo screzio tra l'attrice venezuelana e i suoi compagni di reality: dopo essere arrivata tardi a tavola, Colmenares ha chiesto di sedersi vicino a Giuseppe Garibaldi facendo alzare chi aveva già preso posto.

Luzzi spara a zero sull'ex amica Grecia

A fronte di un nuovo battibecco tra Grecia Colmenares e i suoi compagni di reality, Beatrice Luzzi è stata chiamata in confessionale ad esprimere un suo punto di vista.

Senza giri di parole l'attrice ha accusato Grecia di essere individualista, poiché nel momento in cui arrivata a tavola in ritardo e gli altri commensali hanno già preso il loro posto dovrebbe sedersi dove c'è un posto vuoto senza avere pretese. Secondo Luzzi, l'atteggiamento di Colmenares dopo 5 mesi risulta essere insopportabile, così come non è giusto che abbia smesso di collaborare con le faccende domestiche. Infine Luzzi ha tagliato corto, spiegando di non sopportare più Grecia: "Secondo me non è buona, non è simpatica, non è interessante, non è intelligente".

sempre le donne nemmeno a massimiliano garibaldi paolo ecc dopo quello che le hanno detto è riuscita a dire tutte queste cattiverie pic.twitter.com/8IOzYgANqZ — F i l l e r 💉 👄 (@misslovequinn) March 3, 2024

Perla Vatiero si chiede perché Grecia faccia fatica ad adattarsi alle decisioni prese di comune accordo all'interno della casa di Cinecittà.

Invece Alessio Falsone ha definito Colmenares "infantile".

L'antefatto

Le critiche di Beatrice a Grecia Colmenares arrivano da un nuovo screzio.

In occasione del pranzo di domenica 3 marzo, l'attrice venezuelana è arrivata in ritardo a tavola e ha chiesto di potersi sedere al suo posto vicino a Giuseppe Garibaldi incurante di chi già si era seduto.

La diretta interessata ha chiesto stizzita: "Se arrivo in ritardo mi cambiate posto? No". Poi ha fatto sapere a tutti i suoi compagni di reality che anche se arriva in ritardo a tavola il suo posto non deve mai essere occupato perché fino a quando sarà all'interno della casa di Cinecittà si siederà vicino al 31enne calabrese.

Utenti divisi sul commento di Beatrice

Intanto sul social X diversi utenti hanno criticato Beatrice Luzzi per i commenti negativi rivolti a Grecia.

Un utente ha affermato: "Sempre contro le donne. Bea neanche a Massimiliano, Giuseppe, Paolo ecc dopo quello che le hanno detto è riuscita a dire tutte queste cattiverie". Un altro ha aggiunto: "Sembra che Bea sia competitiva solo con le donne. Pessimo personaggio e il bello è che il GF la esalta per share. Dopo che ha strillato una notte stanno assecondando tutte le sue dinamiche malsane". Tuttavia c'è anche chi ha sostenuto che l'atteggiamento di Colmenares a lungo andare risulta essere fastidioso.