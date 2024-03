Terminata la 42^ puntata del Grande Fratello Giuseppe Garibaldi non ha nascosto un certo risentimento per non essere stato nominato dai suoi compagni di reality come possibile finalista. Parlando con Rosy Chin, il 31enne ha affermato: "Non me l'aspettavo stasera da Anita". Dal canto suo la chef ha spiegato di aver salvato chi per sei mesi le è stato accanto anche nei momenti di sconforto.

Lo sfogo di Garibaldi

Durante la puntata Alfonso Signorini ha avviato una catena di salvataggio tra i concorrenti del GF e ha spiegato loro che si trattava di un televoto per il secondo finalista.

Al termine della diretta Giuseppe Garibaldi ha detto di esserci rimasto male perché nessuno dei suoi compagni di reality l'ha individuato tra i candidati alla finale: "Avevo questo dubbio e ho pensato che solo Rosy potesse salvarmi". Dal canto suo Rosy ha replicato: "Nella prima led Anita ha salvato te e nominato me. Io ho salvato Massi e in confessionale ho nominato Anita". In disaccordo con quanto detto dalla chef, Garibaldi ha chiosato: "In SuperLed se uno si reputa si intelligente, quando sai che è a catena l'unica che poteva scombussolare le cose era Beatrice. L'altra volta era una catena, stavolta invece sai che vai in finale". Chin ha proseguito spiegando la sua posizione: "Io ho la mia rosa di chi voglio portare in finale.

Tra questi dovevo sceglierne uno e se permetti tra una rosa di cinque persone, scelgo chi è stato sempre dalla mia parte". A quel punto è intervenuta Luzzi: "Era lei che doveva votare te (Anita)".

"Non me l'aspettavo stasera da Anita", ha tagliato corto Garibaldi, mentre Chin ha respinto ogni tipo di insinuazione al mittente.

Dal momento che in ballo c'è il secondo posto di finalista, il 31enne pensava che la persona più vicino a lui lo nominasse ma non è accaduto.

#GrandeFratello Beppe che se l'è presa con Rosy xké nessuno lo ha scelto, ma questo ora se n'è accorto che sono minimo 2 mesi che lo avevano scaricato? Si era riconciliato con la iena e lo ha scaricato di nuovo, Bea ti aveva avvisato 🐀!! Pirla. pic.twitter.com/KoVMwefoCp — GameOver 🩵👩‍🦰🩵 (@gameoverrevoema) March 8, 2024

Cos'è successo durante la catena di salvataggio

I concorrenti (esclusa Beatrice Luzzi che è la prima finalista) sono stati chiamati in SuperLed per decidere chi tra di loro non meritasse un posto in finale.

Dalla catena di salvataggio sono stati esclusi Simona Tagli, Massimiliano Varrese, Alessio Falsone e Federico Massaro. Tra gli 8 concorrenti rimasti: Letizia Petris e Paolo Masella si sono nominati a vicenda, Giuseppe ha nominato sé stesso, Rosy ha deciso di nominare Anita e viceversa, Greta ha votato Letizia, Sergio ha fatto il nome di Rosy, Perla ha nominato la sua amica Letizia.

I quattro concorrenti esclusi precedentemente invece hanno votato: Simona per Perla, Alessio ha fatto il nome di Anita, Massimiliano ha optato per Rosy, Federico ha fatto il nome di Paolo poiché lo ritiene un fratello, mentre Beatrice ha optato per Sergio.