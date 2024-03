Lunedì 18 marzo sul sito del Grande Fratello è stato pubblicato in video riguardante una conversazione notturna avuta da Perla Vatiero con Giuseppe Garibaldi. La 26enne è tornata a parlare del rapporto con il suo ex Mirko Brunetti e ha immaginato quello che potrebbe accadere al termine del programma. "Mirko è l'uomo della mia vita", ha concluso Perla nel segreto del confessionale.

Le dichiarazioni di Vatiero

Nella clip pubblicata si vedono Giuseppe e Perla nel letto insieme, mentre quest'ultima effettua una riflessione sul rapporto con Mirko Brunetti e su quello che potrebbe accadere terminato il GF.

"Spero che Mirko non sia stato con nessuno in questo periodo. Spero che sia intelligente da prenotare un b&b, così quando esco ci andiamo direttamente", ha confidato Vatiero. E ancora: "Alla fine ti posso dire che con quest'esperienza di avere a che fare con persone diverse da Mirko, mi ha fatto capire quanto lui sia importante. È una persona rara. La connessione tra noi due è qualcosa di così forte che non la posso trovare in nessun altro uomo". La 26enne ha spiegato che pur avendo frequentato un altro ragazzo dopo Brunetti, non ha mai provato le emozioni vissute con il suo ex storico: "Mai pensato che un'altra persona potesse prendere il suo posto. Io non ho mai detto di essersi innamorata di un altro uomo, su questo sono sempre stata lucida".

Invece nel segreto del confessionale, Perla ha chiosato: "Il mio unico pensiero è uscire di qua e vedere Mirko. Per me questi otto giorni sembrano non passare mai. L'amore non è mai andato via e lui è proprio la tipologia di persona che voglio vicino a me. In realtà non ho mai smesso di pensare che lui fosse l'uomo della mia vita".

Infine Vatiero ha immaginato come sarà il primo incontro lontano dai riflettori del reality show: "Rivederlo sarà un'emozione fortissima".

“non ho mai pensato che qualcun altro potesse prendere il suo posto..

lui è l’uomo della mia vita”



perlina è così innamorata.. ci stiamo disperando alfonso #Perletti pic.twitter.com/fAdNrVHsFf — fra (@__france__sca__) March 18, 2024

Chiamato in confessionale per esprimere la sua opinione su Mirko e Perla, Giuseppe Garibaldi ha commentato con l'ironia che da sempre lo contraddistingue: "Altro che innamorata, lei è proprio cotta, fritta e girata".

La storia di Mirko e Perla

Mirko e Perla hanno partecipato all'ultima edizione di Temptation Island in coppia, ma al falò di confronto finale lui decise di uscire single per intraprendere una frequentazione con la sua tentatrice Greta Rossetti mentre Vatiero frequentò il suo tentatore Igor Zeetti. Entrambe le conoscenza, però, sono giunte al capolinea dopo alcune settimane.

Pochi mesi dopo Mirko, Perla e Greta si sono ritrovati come concorrenti all'interno della casa del GF. Ritrovando la loro quotidianità, Brunetti e Vatiero hanno deciso di dare una seconda chance alla loro relazione.