Pubblico diviso sulla vittoria di Perla: 'L'ignoranza ha trionfato sulla cultura'

A sorpresa la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello è stata Perla Vatiero che ha battuto sul filo di lana la favorita della vigilia Beatrice Luzzi.

Grande amarezza tra i fan dell'attrice romana che, a distanza di qualche ora dal termine del Reality, non hanno potuto fare a meno di commentare la mancata vittoria della loro beniamino. Sui social in molti si dicono stupefatti dal verdetto che ha decretato Perla come vincitrice. Sulla piattaforma X ad esempio c'è chi scrive: "L' ignoranza ha trionfato sulla cultura". Una stilettata bella e buona nei confronti dell'ex volto di Temptation Island spesso apostrafata nel corso di questi ultimi mesi come la concorrente che non azzecca mai in congiuntivo. Sempre dello stesso tenore del precedente commento, ecco che un altro utente ha scritto: "Ha vinto l'ignoranza, il trash è la cafonaggine".

Fan dalla parte di Beatrice: 'Rimani la vincitrice morale di questo GF'

Sul web appare chiaro come il pubblico sia diviso, visto che da una parte ci sono i fan dei Perletti che stanno esultando per la vittoria di Perla e dall'altra i detrattori dell'ex volto di Temptation Island che reputano ingiusta la sua vittoria. In particolare, tra questi ultimi c'è chi pensa che il suo successo sia dovuto principalmente alla storia con Mirko Brunetti.

Se non ci fosse stato il triangolo tra lei, Greta e Brunetti, con ogni probabilità non sarebbe neppure entrata nel Reality Show e non si sarebbe parlato di lei per puntate intere. Beatrice invece, ha tenuto a galla il Grande Fratello per tutti questi mesi, creando dinamiche e dando di che discutere a Signorini che altrimenti non non avrebbe saputo di che parlare.

Ecco il motivo per il quale oggi, anche dopo la mancata vittoria di Beatrice i suoi fan scrivono: "Regina che non ha mai perso la corona". Anche l'ex gieffina, Stefania Orlando ha voluto fare i complimenti all'attrice romana: "Rimani per molti la vincitrice morale di questo GF", aggiungendo che sicuramente Luzzi potrà raccogliere i frutti di questa esperienza, indipendentemente dalla mancata vittoria finale al televoto.