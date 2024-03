Matteo si scuserà con Maria per averla baciata nella puntata de Il Paradiso delle Signore 8 di giovedì 21 marzo e le prometterà che non succederà più. Si dirà pentito di averla baciata e le prometterà di lasciarla in pace, ma sarà vero? Adelaide vedrà Marcello e Rosa nei panni di modelli alla sfilata e non reggerà quella situazione. Ci saranno importanti novità anche per Marta che, mentre cercherà dei documenti per aiutare Rita, scoprirà qualcosa di importante che riguarda lei e Vittorio. Delia e Irene porteranno avanti il piano per far allontanare Elvira da Tullio, ma Salvatore sarà ignaro di tutto.

Lo sfogo di Matteo e il gesto inaspettato con Maria

Il tormento per aver tradito Marcello non abbandonerà Matteo, che non potendo rivelare a suo fratello il piano di Umberto si sfoga con Maria. Il ragazzo si lascia prendere dall'emozione del momento e bacia la signorina Puglisi, sorprendendola ancora una volta. Subito dopo il bacio, Matteo chiederà scusa a Maria per la sua impulsività e le giurerà che non succederà mai più.

Anche se le trame non lo specificano, dal comportamento di Matteo è facile capire che Maria abbia reagito molto male all'iniziativa del ragazzo. Resterà da capire se Matteo lascerà davvero in pace la stilista o se si farà travolgere ancora una volta dai suoi sentimenti per lei.

La scoperta di Marta che riguarda lei e Vittorio

Sarà una giornata importante per Il Paradiso delle signore, perché ci sarà la presentazione degli abiti della nuova collezione. Marcello e Rosa avranno un grande successo nel loro ruolo di modelli, ma la complicità tra i due non piacerà ad Adelaide. Non reggerà la situazione e vedere il suo ex fidanzato in sintonia con la nipote di Armando la farà soffrire.

Non è escluso che Adelaide si sia pentita per aver lasciato Marcello e che adesso vorrebbe tornare con lui. La donna aveva chiuso con Barbieri a causa della differenza di età e vedere Marcello stare bene accanto a una sua coetanea non le farà bene.

Nel frattempo Marta si impegnerà ad aiutare Rita e per questo controllerà alcuni documenti.

La figlia di Guarnieri in questa occasione farà una scoperta molto importante che riguarda lei e Vittorio.

Il piano di Irene per allontanare Elvira da Tullio

Irene e Delia porteranno avanti il loro piano per far allontanare Elvira da Tullio, perché secondo loro la ragazza merita di più. Le due amiche agiranno di nascosto a Salvatore che si era tirato indietro per non intromettersi nella storia tra Elvira e il fidanzato.

Ma come mai Salvatore ha preso questa decisione pur amando la sua amica? Molto probabilmente Amato sogna che Elvira torni da lui senza nessuna interferenza esterna ma dopo aver fatto una scelta ben ponderata.