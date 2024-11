Leyla e Ayhan convoleranno a nozze nelle prossime puntate di Endless Love e sarà una serata indimenticabile per tutti. Le anticipazioni rivelano che Nihan e Kemal vivranno insieme alla piccola Deniz questo giorno speciale in attesa di festeggiare il loro matrimonio. Ayhan, profondamente emozionato, dichiarerà il suo amore a Leyla con uno scambio di promesse, seguito da un ballo romantico sotto le stelle.

Emir tenterà di bloccare Nihan a casa

L'amore trionferà per Leyla e Ayhan che dopo un periodo di difficoltà convoleranno a nozze circondati dagli affetti più cari.

Per Ayhan ci saranno giorni molto difficili perché Galip ordinerà al suo collaboratore di uccidere Leyla che finirà in gravissime condizioni in ospedale. La donna sarà in fin di vita e i medici non daranno molte speranze ai suoi cari: "Preparatevi al peggio", diranno a Ayhan, Nihan e Vildan che resteranno in ospedale giorno e notte. Fortunatamente, però, tutto si risolverà per il meglio perché Leyla si riprenderà giorno dopo giorno e Galip sarà arrestato per i suoi imbrogli. Nulla sembrerà più ostacolare Ayhan e Leyla che non vorranno perdere altro tempo per realizzare il loro sogno d'amore. L'uomo sceglierà per la sua futura moglie una casa con vista sull'oceano e porterà avanti i preparativi per le nozze che si svolgeranno appena Leyla verrà dimessa dall'ospedale.

Anche il grande giorno sarà motivo di scontro tra Nihan ed Emir perché quest'ultimo insisterà per accompagnare sua moglie alla cerimonia. Nihan rifiuterà la compagnia di suo marito, anche perché vorrà condividere questo momento di gioia con Kemal. Emir non avrà nessuna intenzione di lasciare andare sua moglie al matrimonio e sarà chiaro: "Senza di me non esci da questa casa".

La situazione si rivolverà solo grazie ad una telefonata che Emir riceverà e che lo informerà del ricovero di suo padre in ospedale. Emir sarà costretto ad andare via e Nihan sarà finalmente libera di andare alla festa.

Il ballo di Nihan e Kemal

Nihan, Kemal e la piccola Deniz si recheranno al ricevimento e saluteranno i Soydere che saranno felici di abbracciare la loro nipotina.

Tutto si svolgerà all'aperto, vicino al mare come desiderava Leyla, e per gli sposi sarà una serata da sogno. Dopo aver salutato gli invitati, Ayhan e Leyla si avvicineranno all'altare per scambiarsi le promesse tra gli applausi dei presenti. Kemal e Nihan faranno da testimoni di nozze e appena partirà la musica balleranno accanto a Leyla e Ayhan. "Presto balleremo così al nostro matrimonio", dirà Kemal alla sua amata, certo che presto riuscirà a divorziare da Emir.

La romantica proposta di nozze di Ayhan

Ayhan ha incontrato Leyla per caso, quando Kemal si trovava in carcere per aver sparato a Emir. All'inizio Leyla trovava Ayhan antipatico, ma con il passare del tempo ha imparato a conoscerlo e tutti i dubbi nei suoi confronti sono caduti.

I due sono diventati amici per aiutare Nihan e Kemal a combattere per il loro amore, ma presto si sono innamorati e a fare il primo passo è stato Ayhan. Quest'ultimo ha fatto una sorpresa a Leyla per chiederle di sposarlo. L'uomo ha chiamato i bambini del quartiere che hanno accolto Leyla con dei cartelli. Dopo la romantica dichiarazione d'amore, Leyla non ha potuto fare altro che accettare la proposta di nozze di Ayhan.